Boca y San Lorenzo brindaron un clásico vibrante en La Bombonera que contó con todos los condimentos posibles. Primeramente, el Ciclón comenzó ganando con un gol de Adam Bareiro, el cual llegó desde el punto penal tras una innecesaria falta de Cristian Lema a los 5 minutos de partido. El paraguayo se la picó a Leandro Brey y anotó su primer gol en el Alberto J. Armando.

Sobre el final del primer tiempo, el Xeneize tuvo una enorme acción colectiva que terminó en el gol de Edinson Cavani que dio la paridad parcial al encuentro. En el complemento, San Lorenzo salió a la defensiva y prácticamente no atacó, mientras que Boca lo asedió constantemente. A falta de menos de 10 minutos para el final, Miguel Merentiel -tras otra gran jugada azul y oro- puso el 2 a 1 final y le dio el triunfo a los de Diego Martínez.

Más allá de los goles, el clásico tuvo de todo. Desde desafortunadas lesiones como la de Lucas Blondel, hasta cruces picantes entre futbolistas, como sucedió entre Lema, Luis Advíncula y Adam Bareiro. Además, sucedió algo menos frecuente: una pelea entre un jugador y un entrenador rival. Esto se vio en una gresca que tuvieron Equi Fernández con Rubén Darío Insúa y todo el cuerpo técnico de San Lorenzo.

La situación se dio debido a que en el complemento, con el partido todavía 1 a 1, Boca tenía un lateral a favor luego de que Agustín Giay mal lograra un pase para Gonzalo Luján. El propio lateral derecho se desentendió y quiso sacar el saque de banda a su favor, y Equi Fernández fue a buscar la pelota para hacer lo correspondiente. En el medio de Luján y el futbolista de Boca se metió Insúa, saliendo incluso del corralito demarcado para los entrenadores.

Furioso ante el accionar del “Gallego”, el volante central xeneize empujó levemente al DT rival para que dejara que el juego se dé de manera correspondiente, algo que despertó la bronca del banco de suplentes de San Lorenzo contra Equi. Allí, quien saltó en defensa fue Diego Martínez, quien le soltó un insulto a Insúa y a su CT desde su zona en el banco de Boca.

“¿Qué le gritás a mi jugador? Ey, ey. La c*ncha de tu madre, ¿qué le gritás a mi jugador?“, soltó efusivamente el DT xeneize, con una notoria bronca hacia los ayudantes de campo de Rubén Insúa y al entrenador en sí. Luego, todo terminó calmándose, aunque el clásico entre Boca y San Lorenzo en La Bombonera tuvo pocas cosas serenas. Este inédito cruce es la prueba de ello.

El palo de Diego Martínez a Insúa en conferencia de prensa

Una vez finalizado el encuentro en Brandsen 805, el DT de Boca le respondió al palito que tiró Rubén Darío Insúa en la conferencia de prensa previa al partido. Allí, RDI había soltado que los equipos de Martínez hacían tiempo, recordando el empate entre Huracán y San Lorenzo en la Copa de la Liga del 2023.

Sin vueltas, Diego Martínez esbozó: “Entiendo que Insúa lo dijo más por algo descontracturante que por lo que realmente es, porque no lo comparto, nuestros equipos no tienen esas intenciones y los dos partidos que jugamos contra San Lorenzo jugamos muy bien. Creo que el equipo no busca hacer tiempo, con Huracán en el clásico jugamos mejor, no creo que sea así, entiendo que lo dijo para descontracturar, que de otra manera. Lo que hayan hecho hoy no importa, cada uno lo hizo de manera legal, y nosotros intentamos hacer nuestro partido”.