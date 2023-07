El 0 a 0 de Unión y Boca dejó muchísima tela para cortar, especialmente por el gol anulado al conjunto local en el segundo tiempo. Claudio Corvalán había adelantado a los del Kily González, pero el VAR (Mauro Vigliano y Luis Lobo Medina) marcó una posición adelantada dudosa.

En principio, la imagen que utilizaron en Ezeiza parece un cuadro más avanzada que la que se había mostrado en la transmisión de TV, donde el jugador del Tatengue parecía claramente habilitado. Es por eso que no sorprende la explicación de Andrés Merlos después del encuentro.

Según informó el periodista Germán García Grova, el árbitro fue al vestuario local y le pidió disculpas al entrenador, reconociendo que hubo un error de Vigliano. ”Vimos la jugada pero no depende de nosotros”, fue lo que le dijo el colegiado al Kily, que se había mostrado furioso en conferencia.

El DT de Unión estuvo en llamas a la hora de referirse al arbitraje: “Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa, da risa. No me gusta que me roben. Que no me regalen, pero que no me roben. Recién llego a Unión, pero tengo entendido, porque esto se sabe todo, nos conocemos, que Vigliano tiene alguna cosita con Unión, y me jode”.

“No estoy llorando, pero de boludo no me van a agarrar. Vuelvo a repetir, nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas, sabíamos lo que representaba este partido para nosotros”, agregó el DT, que reveló que “la gente de Boca te dice que fue gol”.