La Comisión Disciplinaria emitió un comunicado para dar a conocer la resolución del encuentro que no pudo culminar en Sao Paulo.

El pasado 5 de septiembre de 2021, la Argentina y Brasil se iban a ver las caras por primera vez desde la icónica final de la Copa América en el Maracaná, en el marco de la fecha 6 de las Eliminatorias. Sin embargo, las autoridades sanitarias locales protagonizaron un verdadero escándalo al ingresar al campo de juego del Arena Corinthians y suspender el partido por la presunta falsificación de papeles en los requisitos por COVID por parte de los jugadores que provenían desde la Premier League. A partir de allí no hubo un fallo al respecto para conocer el desenlace del encuentro.

Con el correr de los meses, ambos seleccionados lograron su clasificación al Mundial de Qatar 2022 de manera contundente y aseguraron los primeros dos puestos de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Hasta el día de la fecha, quedan tan solo dos jornadas para definir los últimos boletos a la cita grande de noviembre y la resolución de la Comisión Disciplinaria llegó con una menor carga de presión, ya que tanto la Albiceleste como la Verdeamarela no se verán afectados en sus aspiraciones para obtener su pase certamen mayor.

El artículo 14 del Código Disciplinario fue clave en la cuestión, ya que el mismo indica lo siguiente: “Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido”.

En este contexto, la FIFA hizo oficial el fallo por el partido suspendido en Sao Paulo y se definió que Argentina y Brasil vuelvan a disputar dicho encuentro, el cual solo tuvo 5 minutos de juego antes de que las autoridades de Anvisa ingresaran al césped para suspender el cotejo. El comunicado indica que el Clásico de las Américas se llevará a cabo en campo neutral y hubo sanciones para ambas federaciones.

Comunicado de la FIFA por el Brasil-Argentina suspendido:

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado una serie de decisiones con respecto al caso de la suspensión del partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ entre Brasil y Argentina del 5 de septiembre de 2021.

Tras una investigación minuciosa de los diversos elementos de hecho y en vista de la reglamentación vigente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido se vuelva a disputar en la fecha y el lugar que decida la FIFA.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha concluido que la suspensión del encuentro respondió a diversas deficiencias en las respectivas responsabilidades y obligaciones de las partes implicadas. Por consiguiente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido también:

1. ordenar a la Confederación Brasileña de Fútbol el pago de una multa por valor de 500.000 CHF como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público;

2. ordenar a la Asociación del Fútbol Argentino el pago de una multa por valor de 200.000 CHF como resultado del incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación en él;

3. ordenar respectivamente a la Confederación Brasileña de Fútbol y a la Asociación del Fútbol Argentino el pago de una multa de 50.000 CHF como consecuencia de la suspensión del partido;

4. imponer una suspensión de dos (2) partidos internacionales a cada uno a los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por incumplir El regreso del fútbol: protocolo de partidos internacionales.