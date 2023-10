Por más curioso que suene, mientras en Boca no paran de pensar en la final de la CONMEBOL Libertadores, el DT de Fluminense está con la cabeza en las Eliminatorias. Fernando Diniz, entrenador del Tricolor, también se desempeña como técnico de la Selección de Brasil, lo que hace que las prioridades cambien. Al menos por unos días…

Si hay alguien capacitado para semejante responsabilidad es Diniz y Neymar se encargó de dejarlo en claro. La estrella de la Verdeamarelha habló maravillas del estratega y resaltó su principal virtud. Como para que tomen nota en Brandsen 805…

“Es un gran entrenador, uno de los mejores que tenemos en el fútbol mundial, en mi opinión”, sentenció el actual futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita, que destacó: “La libertad que nos da, no solo a mí, sino a todos los jugadores, y la confianza es lo más importante”.

El rol part-time de Diniz en Brasil y Fluminense

Cuando la Selección de Brasil decidió que Carlo Ancelotti sea su nuevo DT, las autoridades decidieron que Diniz haga el papel de interino hasta que al italiano se le termine el contrato con el Real Madrid (justo antes de la Copa América 2024). Pese a que estaba con trabajo, el entrenador aceptó el desafío, con el aval de su club.

Ante la fuerte repercusión que tuvo la noticia en el país vecino, el propio Flu sacó un comunicado para calmar las aguas. “El apoyo a la Selección no tendría impacto en la rutina del equipo, incluso porque la dedicación del entrenador sólo sería en los períodos FIFA. fechas y no en su totalidad. Los periodos de entrenamiento de la Selección son muy cortos y, debido a la paralización de los campeonatos por fechas FIFA, no interferirán con el trabajo en el CT Carlos Castilho”, marca el escrito de la institución.

Además, aclaró que hubo “una importante compensación económica al club por la cesión parcial de su entrenador”.

Diniz habló de la final con Boca

Al igual que Boca, Fluminense también cayó en la competencia doméstica. Tras el 0-2 en el Maracaná ante Botafogo, el técnico no evitó referirse a la cita del 4 de noviembre: “Abordémoslo con la mayor sencillez del mundo porque no existe la magia. Sigamos trabajando como trabajamos: lo mejor que podemos cada día. Es la mejor manera de llegar a ese día“.

Sobre la posibilidad de cuidar a sus estrellas, fue claro: “No hay nada específico y si necesitamos guardar jugadores, lo haremos. Sigamos con lo que hemos hecho siempre. La ansiedad que tienen los hinchas y la gente es algo que solo podemos manejar centrándonos en nuestra vida diaria. Hasta el día 4 tenemos que centrarnos en la vida cotidiana“.

Horario confirmado para la final de la Libertadores

La final de la CONMEBOL Libertadores a disputarse entre Boca Juniors y Fluminense se jugará el próximo sábado 4 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro. Además, se podrá ver a través de la plataforma Star+.