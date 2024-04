El regreso de Ángel Di María a Rosario Central, ansiado por el club para la segunda mitad del año, tiene todavía muchas aristas por resolver, la última de ellas ligada al reciente interés que se despertó tanto en Flamengo como en Inter de Porto Alegre por sumarlo a sus filas una vez finalizada su participación en la Copa América, que marcará a su vez el retiro de la Selección Argentina.

Según el portal brasileño Esportudo, los dos equipos expresaron su interés, pero no habrían recibido una respuesta favorable de parte del jugador que está llegando al fin de su vínculo con Benfica. La razón principal es que no tiene intenciones de jugar en Brasil, incluso cuando le permitiría acortar mucho las distancias con su familia.

Pensando en esto último, podría inferirse que el deseo de Di María continúa siendo regresar al Canalla, pero el clima de violencia que se vive en Rosario y la amenaza que él mismo recibió días atrás lo llevaron a replantearse la posibilidad más allá de las garantías que le expresaron tanto desde el Gobierno argentino como las autoridades provinciales y de la ciudad.

Otra opción que se mantiene abierta para el argentino es la de continuar en Benfica, ya que el club está dispuesto a ofrecerle una prolongación del contrato que finalizará en junio de este año, en coincidencia con el desarrollo de la Copa América.

En Rosario Central confían en el regreso de Angelito

En todo este tiempo ha sido Gonzalo Belloso, exjugador y actual presidente de Rosario Central, quien ha mantenido conversaciones directas con Ángel Di María. Una señal que clarifica la confianza que existe en el club por cumplir el cometido es la decisión de dejar libre el dorsal número 11 al hacer la presentación oficial de la lista de buena fe para competir en la Copa Libertadores.

Cabe aclarar que si el campeón del mundo finalmente da lugar a su regreso al Canalla, para poder disputar el certamen continental en la presente temporada deberá esperar a que el equipo logre sellar su clasificación a octavos de final.

La última referencia de Di María a un posible regreso

Más allá de la incertidumbre y el malestar que generó en el jugador la amenaza reciente que recibió su familia en Rosario, destinada a él, nunca salió a manifestarse al respecto. La última vez que lo hizo, aunque sí había expresado su preocupación por el clima de violencia que se vive en la ciudad, mantuvo la misma postura en relación al deseo original de volver a ser Canalla.

“Estoy tranquilo y pendiente de todo. Es un sueño poder volver a Central. Todo lo que estuvo pasando últimamente en Rosario influye también. A uno le afecta y le choca un montón,pero las ganas y la ilusión siempre están, Estoy tranquilo y esperando que se termine el contrato con Benfica. Veré qué es lo que hago“, había dicho.