No fue un clásico más. El último Brasil – Argentina disputado en el Maracaná tuvo de todo, tanto dentro como fuera de la cancha y tanto antes como durante y post partido. Sin ir más lejos, en la previa del cotejo que se jugó el pasado martes en Río de Janeiro, se dio un bochornoso episodio en las tribunas del estadio Jornalista Mario Filho, en donde la torcida brasileña atacó a los hinchas argentinos y generó una represión de parte de la policía de Brasil, aunque esta fue totalmente imparcial y directamente atacó a los visitantes.

El encuentro tuvo que demorarse y los jugadores argentinos tuvieron que intervenir para cuidar a sus hinchas, hasta que ya no pudieron hacer más que irse al vestuario para calmar un poco las aguas y que se tranquilice la situación para que se frene la represión y las trifulcas y que, en paralelo, se pudiera iniciar el partido en el Maracaná.

Sobre esta repudiable situación que se vivió en las tribunas del Maracaná, este viernes se confirmó que, desde la FIFA, llegó una posible sanción para Brasil por lo sucedido… ¡y también para Argentina! Sí, así como se le iniciará una investigación para los locales mediante la apertura de un expediente, a la Albiceleste también y por diversos motivos.



Según informó el medio Doble Amarilla, Brasil sufrirá una investigación en contra en donde se lo acusa de “no garantizar el orden y la seguridad” de propios y ajenos en el Maracaná, mientras que a Argentina se le abrirá un expediente por “atrasar el inicio del encuentro y por perturbar a los aficionados”. Una medida realmente insólita de parte de la FIFA, pero que se encuentra dentro del Comité Disciplinario.

De hecho, de lo que se acusa a Brasil está contemplado en el artículo 17, mientras que las cuestiones por las que se le abrirá el expediente a Argentina se encuentran en los artículos 14.5 y 17.2 del reglamento disciplinario de la FIFA.

¿Cuáles son las sanciones posibles para ambos seleccionados?

A nivel reglamentario, no hay una especificación concreta, pero el Comité Disciplinario puede aplicar multas, partidos sin público, y, en el caso de Brasil puntualmente, la CBF podría recibir como sanción que no se utilice el Maracaná como sede para los partidos del seleccionado.

Cabe destacar que el plazo para el anuncio de las sanciones tampoco está especificado y podría apelarse ante el Tribunal de la FIFA para ambos casos.

El abogado que habló de la apertura del expediente para Brasil y Argentina

Marcelo Bee Sellares habló con Olé acerca de la situación que derivó en la apertura del expediente para Brasil y Argentina. Sobre la cuestión, destacó: “El Comité de Disciplina tiene facultades discrecionales. A Brasil le tendrían que imponer una multa, cierre del estadio y quizá quita de puntos. Porque si aplicás solo multas te quedás en la misma de siempre”.

Sobre la situación de la AFA, Bellares soltó contundentemente: “A la AFA no le tendría que pasar nada: si no estaba garantizada la seguridad en el estadio, los jugadores hicieron lo correcto. Se retiraron del campo de juego por su propia seguridad. El partido tenía que iniciar a un horario y empezó más tarde por desmanes, pero no se demoró porque el equipo se retiró, sino por la represión a los hinchas”.