Enner Valencia le cerró la puerta a Ecuador y le mandó un mensaje a Gallardo: “Va a costar mucho”

En su mejor momento en Boca, el delantero descartó volver del retiro para jugar bajo las órdenes del Muñeco, pero se mostró atento a la actualidad de la Tri.

A los 36 años, Enner Valencia atraviesa un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta de Boca Juniors. Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, el delantero aceptó el desafío en Buenos Aires y, de menor a mayor, ya se convirtió en un buen relevo en el elenco de Rodolfo Arruabarrena.

Mientras tanto, Ecuador también transita un cambio de ciclo con el comienzo de la etapa de Marcelo Gallardo como entrenador. El Muñeco debutó en esta Fecha FIFA al frente de la Tri, aunque ya sin Valencia, retirado del ámbito internacional.

Periodistas e hinchas ecuatorianos insisten con la vuelta del atacante de Boca y que Gallardo levante el teléfono para convencerlo. Pero Enner fue tajante: “Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la Selección de Ecuador”.

“Así fue y ahora van a tener un hincha más de acá. Apoyarlos, desearles que les vaya todo bien y estaremos siempre apoyando a la Tri”, se extendió el goleador en diálogo con Doble Cinco.

Marcelo Gallardo ante Japón. (Foto: Getty)

Los desafíos de Gallardo en Ecuador

“Sé que es difícil entrar a un grupo así como ha entrado ahora Gallardo. Sabemos que al principio va a costar mucho, pero tenemos que estar todos los ecuatorianos ahí con él, confiando y apoyándolo para que todo salga muy bien”, dijo sobre el Muñeco.

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Y siguió, marcando que está empapado de la actualidad del Tri: “He hablado con muchos de ellos, con Franco, con Galíndez, con Ángelo Preciado, con todos ellos. Todos estos días hemos estado hablando”.

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