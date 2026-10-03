El padre de Riquelme se mostró feliz tras el triunfo de Boca, pero exigió: “Cómo mínimo, dos títulos”

Cacho, el papá de Román, fue entrevistado tras la goleada ante Unión en la salida de La Bombonera y no se guardó nada.

El pasado viernes por la noche, en La Bombonera y ante Unión, Boca ganó, gustó, goleó, extendió su invicto y sueña con la triple (o cuádruple, contando tabla anual) corona en este semestre. El equipo del Vasco Arruabarrena contagia a los hinchas, los identifica y los invita a ilusionarse de manera realista con romper la racha de casi cuatro años sin títulos.

El 3 a 0 frente al Tatengue dejó muy conformes al público en general, pero sobre todo a los presentes en Brandsen 805, quienes se marcharon del estadio dejando testimonios elogiosos para el equipo de la Ribera.

Entre los múltiples simpatizantes xeneizes que tomaron la palabra, apareció ni más ni menos que el padre del presidente de Boca, Cacho Riquelme. El periodista Emiliano Nunia, presente en La Bombonera, se cruzó al papá de Juan Román Riquelme y compartió en redes sociales el diálogo.

“Este Boca me genera ilusión, está jugando bien, pero siempre se puede mejorar. Vamos a mejorar seguro y algo vamos a ganar“, comenzó respecto al presente de del equipo del Vasco. Además, detalló que “Román está contento” con esta actualidad boquense.

Sin embargo, luego marcó la cancha. Al ser consultado sobre qué título prefería ganar entre la Copa Argentina, el Clausura y la Sudamericana, Cacho Riquelme, entre risas, señaló: “Tenemos que dos de los tres, cómo mínimo“.

🔥🗣️“ROMÁN ESTÁ CONTENTO: TENEMOS QUE GANAR COMO MÍNIMO DOS TÍTULOS”



👋“Cacho”, papá de Juan Román Riquelme, Presidente de Boca Juniors dialogó con Emiliano Nunia y analizó el Presente del “Xeneize”. pic.twitter.com/Ijd2ifaTtZ — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) October 3, 2026

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Boca, vivo en todos los frentes

El Xeneize atraviesa un gran segundo semestre del 2026. Desde la llegada del Vasco Arruabarrena, Boca acumula un invicto de 16 partidos, solo vio una derrota en su ciclo y se encuentra en semifinales de la Copa Sudamericana -enfrentará a Vasco da Gama-, en semis de la Copa Argentina -su rival será Banfield-, segundo en la tabla anual y tercero en la Zona A del Clausura.

La tabla del Clausura