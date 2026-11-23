El ex compañero de Ponzio en el Millonario elogió su labor al mando de River Plate y definió su estilo en comparación a Marcelo Gallardo.

Lucas Pratto, actual jugador de Coquimbo Unido en Chile, sigue de cerca la actualidad de River Plate y está al tanto de la gestión de Leonardo Ponzio desde que asumió como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet.

Horas después de la fuerte declaración de Ponzio, con la que se plantó ante los rumores sobre sus posibles reemplazantes como DT de River, el Oso Pratto salió a bancar a su excompañero de equipo, con quien ganó la Copa Libertadores en 2018.

“Yo a River lo veo bien, creo que ha hecho una evolución. Ponzio le dio una identidad“, comentó Pratto sobre el presente millonario en diálogo con Juan Insaurralde de Olé. “Creo que de a poquito va encontrando un funcionamiento. Dentro de varias fechas puede ser un equipo sólido o no”.

Lucas Pratto, delantero de Coquimbo Unido.

Pratto, sobre la influencia de Gallardo

Piezas clave del River de Marcelo Gallardo que dominó una época del fútbol argentino y sudamericano, es evidente que mucho de lo que vivieron esos años permanece con ellos. Consultado sobre el estilo de juego del equipo millonario con Ponzio a la cabeza, Pratto afirmó que habrá ciertos rastros del histórico equipo del Muñeco, pero que Ponzio buscará imponer su propia impronta.

“¿Qué puede aplicar Leo de Gallardo? Yo creo que en la mentalidad que tenía Marcelo, va a hacer mucho hincapié en intentar acercarse a eso. En lo futbolístico tal vez va a querer jugar diferente”, afirmó Pratto.

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Una grata sorpresa

Aunque lo respaldó y destacó su trabajo hasta el momento, Pratto admitió que ver a Ponzio en el banco de suplentes es algo que no imaginaba para el ex capitán de River Plate luego de retirarse. En cambio, el «Modo Oso» creía que el León se hallaría mejor en un rol algo más alejado del campo de juego, aunque de mucha importancia también.

“La verdad que yo siempre pensé que Leo iba a ser manager o secretario técnico. Siempre le gustó mucho eso de la organización, de ordenar, de estar atento a todo. Él estaba muy atento a todas las cosas que pasaban extra futbolísticas”.

Lo que se le viene a Ponzio y River

Pratto aún parece convencido de que el lugar donde mejor podría desenvolverse Ponzio es la secretaría técnica, pero entiende que el llamado a sentarse en el banco del Estadio Monumental es uno que cuesta rechazar, más aún conociendo el afecto de Ponzio por River.

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“Que te ofrezcan ser entrenador del club que vos querés tanto, se te mueve todo”, confesó Pratto a Olé, a la distancia, sobre la decisión de Ponzio de tomar el mando en un momento delicado de River.

Lo cierto es que, por el momento y a pesar de los constantes rumores y el ruido sobre posibles sucesores, Ponzio sigue en el cargo de director técnico de River Plate. El Millonario alcanzó los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Instituto, aunque hay incertidumbre en torno a la sede de ese encuentro, y mantiene viva la ilusión de meterse en la Copa Libertadores 2027.

En síntesis

Lucas Pratto , actual jugador de Coquimbo Unido, respaldó la gestión de Leonardo Ponzio en River.

, actual jugador de Coquimbo Unido, respaldó la gestión de en River. Leonardo Ponzio asumió como técnico interino de River Plate tras la salida de Eduardo Coudet .

asumió como técnico interino de River Plate tras la salida de . El River Plate de Ponzio enfrentará a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura.