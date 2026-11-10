La inesperada ayuda que podría recibir Boca por parte de Marcelo Gallardo para la final de la Copa Sudamericana

Tras ganar el título de la Tabla Anual, Boca se prepara para cerrar el semestre de la mejor manera y cortar con una racha de 18 años sin ganar un torneo a nivel internacional. Para esto, tendrá que vencer en Barranquilla a Atlético Mineiro por la final de la Copa Conmebol Sudamericana.

La final de la Copa Sudamericana se vive por Disney+.

De cara a este trascendental encuentro, el elenco de la Ribera recibirá una ayuda inesperada, a cargo de Marcelo Gallardo, el ex entrenador de River y que actualmente se encuentra dirigiendo a la Selección de Ecuador, donde asumió luego de la Copa del Mundo.

Es que, el ‘Muñeco’ tomó la decisión de incluir dentro de la lista de convocados de la Tri a Alan Minda, Angelo Preciado y Alan Franco, los tres futbolistas ecuatorianos que se desempeñan en Atlético Mineiro, y que salvo el último por expulsión, estarán presentes en la gran final.

Estos tres futbolistas, formarán parte de los dos amistosos que disputará Ecuador en la fecha FIFA de noviembre. Los mismos serán el viernes 13 contra la Selección de Costa Rica y el martes 17 ante la Selección de Bolivia, ambos en Guayaquil.

De esta manera, si MInda o Preciado suman minutos, llegarán disminuídos físicamente a la final contra Boca, ya que en el medio solamente pasarán cuatro días de descanso, con el agregado de que tendrán que viajar desde Guayaquil a Barranquilla (más de 2 mil kilómetros) para reencontrarse con el plantel del ‘Galo’.

Kevin Castaño no fue convocado por Colombia

Por otro lado, la buena noticia que recibió Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, es que Kevin Castaño no fue convocado por la Selección Colombia, debido a que Néstor Lorenzo tomó la determinación de no llamar a futbolistas que estén involucrados en instancias definitivas de competencias internacionales. Esto mismo ocurrió con Álvaro Montero, arquero de Boca.

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