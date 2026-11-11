Marcha atrás: Gallardo desafectó a dos jugadores de Mineiro de la Selección Ecuador a 10 días de la final contra Boca

El entrenador de La Tri decidió prescindir de Alan Minda y Alan Franco acusando molestias físicas. En 10 días jugarán con Mineiro la final de la Copa Sudamericana.

Desde Ecuador, Marcelo Gallardo fue noticia en las últimas horas por una decisión llamativa. Para lo que será su segunda fecha FIFA al mando de La Tri, el entrenador argentino realizó una convocatoria de 29 jugadores, entre los que incluyó a los tres ecuatorianos que forman parte del plantel de Atlético Mineiro.

Claro, resultó llamativo porque el conjunto brasileño jugará, en exactamente 10 días, la final de la Copa Sudamericana ante Boca, en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Al tener que afrontar los compromisos internacionales ante Costa Rica y Bolivia, el 13 y 17 de noviembre respectivamente, tanto Alan Minda como Ángelo Preciado iban a regresar al Mineiro con poco tiempo de descanso en la previa de la final. Alan Franco también se encontraba en dicha situación, pero no jugará la final de la Sudamericana por haber sido expulsado en la vuelta de las semifinales.

Este miércoles, a dos días del primer amistoso y a 10 de la final del certamen internacional ante Boca, Gallardo desafectó a Minda y Franco alegando lesiones musculares, por lo que regresarán a Belo Horizonte para sumarse nuevamente al plantel de Mineiro.

El único ecuatoriano del Galo que se quedará en la selección es Ángelo Preciado, quien se reincorporará a su equipo el 18 de noviembre, tres días antes del partido definitorio ante Boca.

El comunicado de la Selección Ecuador

Publicidad

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que, tras las evaluaciones clínicas y de imagen realizadas a su llegada a la concentración de La Tri, se identificaron lesiones musculares en los jugadores Alan Minda y Alan Franco.

Con el objetivo de priorizar su recuperación, los jugadores no participarán en los encuentros amistosos frente a Costa Rica y Bolivia, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

El departamento médico de su club ya ha sido informado de ambos casos, mientras que los jugadores han iniciado sus tratamientos bajo la supervisión del cuerpo médico de La Tri.

Publicidad

Confiamos en su pronta recuperación y regreso a las canchas.

Los convocados de Ecuador para esta fecha FIFA, sin Franco ni Minda