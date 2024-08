No es extraño que la Selección de Uruguay encuentre en Argentina a muchos de los principales detractores de su teoría de las 4 estrellas mundiales, pues darle asidero sería a la vez reconocer que los charrúas estarían por delante en la cosecha histórica. Eso sí, en la misma línea se ubican tanto FIFA como CONMEBOL, lo que no provoca ninguna simpatía al otro lado del Río de la Plata.

De hecho, fueron los comentarios que se dieron durante un repaso histórico que el periodista Alejandro Fabbri hizo en su columna para el programa Hay algo ahí, de Blender, los que motivaron el último manifiesto de la Selección Uruguaya en redes sociales, así como también la explosión de bronca de muchos hinchas de La Celeste.

“El primer Mundial se juega en 1930. Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, elige a Uruguay para organizarlo porque era el campeón olímpico. Había ganado los Juegos de 1924 (París) y los de 1928 (Amsterdam)”, relató Fabbri hasta que fue interrumpido por uno de sus compañeros. “Los Mundiales que cuentan los uruguayos”, dijo riéndose Juan Ruffo. “Sí, insólito. Y te dicen que no había Mundiales”, retrucó el periodista e historiador del fútbol.

Las ironías sobre la campaña uruguaya para legitimar que son cuatro sus títulos mundiales continuaron en boca de Tomás Rebord, después que Fabbri hiciera referencia a la inauguración del Estadio Centenario para la primera Copa del Mundo de la historia. “Incluso por eso también se ponen una estrella. Por la inauguración del Estadio Centenario”, remarcó.

La desafiante respuesta de Uruguay

No fue ninguna casualidad que desde las redes oficiales de la Selección de Uruguay se despacharan el viernes con una desafiante postura en relación al debate. “Las cosas como son. Para hablar de historia hay que saber de historia”, fue el mensaje que acompañó la foto del escudo con las cuatro estrellas.

Los hinchas uruguayos explotaron

Muchos uruguayos llegaron a las redes de Blender para desautorizar la palabra de Alejandro Fabbri, molestos por las ironías que se hicieron en el programa sobre las 4 estrellas que presume La Celeste sobre el escudo de su camiseta.

“Si un ‘historiador’ no sabe explicar por qué los títulos de los Juegos Olímpicos 1924 y 1928 fueron considerados por FIFA como títulos mundiales, quienes lo consumen, repiten la misma ignorancia. Decir que Uruguay ganó Mundiales antes que existan los Mundiales habla de una escasa comprensión intelectual”, expresó el periodista deportivo Brian Kauchmann.

“Uruguay es 4 veces campeón del mundo. No tiene 4 mundiales. No es difícil si no hay una escasa comprensión intelectual”, señaló otro en la misma línea. “Los porteños no pueden ver que otro sea feliz salvo ellos. Uruguay tiene 4 mundiales”, acotó un tercero. “Pero este tipo no es historiador, es periodista. No mezclar las cosas, es periodista y divulgador. El historiador investiga, indaga, encuentra hipótesis y llega a una conclusión. El periodista comunica la información”, resaltó uno más.