José Luis Chilavert no tiene filtros a la hora de un cruce y mucho más en las redes sociales. Recientemente, protagonizó una polémica con Vinicius Júnior por el racismo que sufre éste en Europa. A raíz de sus dichos, Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, salió en su defensa. Pero, apareció una última publicación del ex arquero paraguayo muy elevada de tono.

El caso Vini Jr. en Europa es bastante conocido puesto que muchos rivales le dedican cánticos racistas en cada partido. El propio jugador ha hecho varias denuncias, al igual que LaLiga de España. En la previa al amistoso que disputó con la selección de Brasil, donde fue capitán, ante la propia España, hizo un descargo que dio la vuelta al mundo.

“Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo“, comentó, con lágrimas, el extremo brasileño de Real Madrid.

Chilavert no cree en los dichos de Vinicius y lo manifestó, primero, en redes sociales con una polémica declaración. “Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres“, dijo. Luego, aclaró estos dichos, aunque no sin atacar nuevamente al jugador.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? (…) No le creo nada. Él es el primero en agredir al rival. Estaban las cámaras de Netflix grabando su documental. Es show y circo. El racismo y la discriminación existen en el mundo, pero solo él se queja“, dijo, palabras más, palabras menos. Y añadió: “Los brasileros son los peores racistas que hay en el mundo“.

Carlo Ancelotti defendió a Vinicius Júnior tras los dichos de José Luis Chilavert

En las primeras horas de este sábado 30 de marzo, Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa, previo al partido entre Real Madrid y Athletic Club de este domingo por LaLiga. Una de las preguntas que respondió el técnico italiano fue sobre las últimas declaraciones de Chilavert sobre Vinicius.

“No tiene mucho sentido comentar lo que dicen otros que no están dentro del tema. Hablan tanto para dar aire a la boca. No hay que tener en cuenta lo que dicen“, sentenció Carletto a modo de respuesta para con Chilavert. Sin embargo, la cuestión no quedó ahí, ya que el propio ex arquero paraguayo arremetió contra el entrenador.

La agresiva e insultante respuesta de José Luis Chilavert a Carlo Ancelotti

Poco después de que trascendieron las declaraciones de Ancelotti a través de las redes sociales, Chilavert le salió al cruce, aunque simplemente publicó una imagen, que representa a un meme: “Repara ojetes”. Una respuesta agresiva y subida de tono.

Esto hace alusión a aquella final de Copa Intercontinental 1994 cuando Vélez le ganó al Milan. Si bien Ancelotti no estaba en el plantel o en el cuerpo técnico del equipo rossonero, es una figura muy vinculada con este equipo. Por lo tanto, Chilavert simplemente se burló del italiano a través de ese meme, que representa a una famosa crema, que supo volverse viral en su momento.