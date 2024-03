José Luis Félix Chilavert volvió a arremeter contra Vinicius Júnior. Luego de sus polémicos dichos en redes sociales, el arquero paraguayo profundizó en su opinión sobre el jugador de Real Madrid y la selección de Brasil. Lo volvió a criticar, así como a todos los brasileños.

El ex arquero paraguayo había cuestionado a Vini, luego de que éste realizó un descargo por el racismo que sufre en España. “Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo“, había dicho el jugador, entre lágrimas, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llevaron a que Chilavert exponga una polémica opinión en su cuenta de X (Twitter). “Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres“, escribió respondiendo a un video de Vini llorando por el racismo que sufre en España. Por supuesto, estas palabras se viralizaron y llevaron a muchos cuestionamientos.

Chilavert, otra vez contra Vinicius: “Los brasileños son los peores racistas del mundo”

Sin embargo, el ídolo de Vélez Sarsfield volvió a la carga contra Vinicius explicando estas polémicas declaraciones y exponiendo a qué se quiso referir. En una charla con radio Splendid (AM 990) en Argentina, expuso su opinión contra la figura del Real Madrid y Brasil.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas“, empezó diciendo.

“Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. ¿Qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid“, siguió.

Chilavert no cree en la palabra del futbolista brasileño y por eso escribió lo de “pan y circo“. “No le creo nada a Vinicius. Él es el primero en agredir al rival. Estaban las cámaras de Netflix grabando su documental. Es show y circo. El racismo y la discriminación existen en el mundo, pero solo él se queja. En el mundo del fútbol, hablar crudo molesta“, aseguró el paraguayo.

“Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar“, continuó. Y agregó: “Los brasileros son los peores racistas que hay en el mundo. La violencia que ejercieron contra los argentinos fue por parte de ellos“.

Vinicius Júnior fue capitán de la selección de Brasil por primera vez

La polémica entre José Luis Félix Chilavert y Vinicius Júnior nació previo al amistoso entre las selecciones de Brasil y España el pasado martes 26 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Luego de la polémica publicación del ex arquero paraguayo, trascendió una sorprendente e inédita decisión de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Vinicius Júnior portó la cinta de capitán de la selección de Brasil en el partido ante España. Es la primera vez que lo hace, sobre todo, teniendo en cuenta que fue uno de los protagonistas de la organización de este encuentro denominado como “amistoso contra el racismo”.