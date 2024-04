La eliminación de Inter Miami en la Concachampionscontinúa repercutiendo dentro del entorno de Gerardo Martino, como así también en el fútbol mexicano, de quien el entrenador nacido en Rosario hizo una gran crítica. A pesar de que Monterrey fue ampliamente superior al elenco de Fort Lauderdale, los cuestionamientos fueron en general para los equipos aztecas.

En primer lugar, Martino destacó que los equipos estadounidenses llegan a la Copa de Campeones de la CONCACAF para “ver cómo compiten, cómo es el torneo, ver si progresan o para ver su aporte a las selecciones nacionales”. Pero en plena conferencia de prensa aseguró que si América se corona del certamen no beneficiará al seleccionado mexicano.

“No es el caso de Rayados porque ellos sí aportan mucho a la selección, pero ¿cuánto aporta que América quede campeón de este torneo, si no aportan jugadores al Tri?“, exclamó el Tata. Y añadió: “La mayoría de sus estrellas son extranjeras, no sirve. Entonces esto no me parece algo relevante para la mejora de un torneo, sea de Liga MX o MLS“.

A pesar de la crítica que hizo para con el conjunto azulcrema, Gerardo Martino sostuvo que no hay manera de que la liga estadounidense pueda competir con la mexicana: “La MLS aún no puede competir al mismo nivel, pero me parece esto va en cambio e incluso que se puedan dar en el corto plazo”, indicó. Y completó: “Siempre me pareció una comparación inútil, pero la MLS todavía no está para competirle a la Liga MX en lo deportivo, aunque todo va por buen proceso”.

¿Cómo le fue al Tata Martino en la Selección de México?

Entre 2018 y 2023, Gerardo Martino tomó las riendas de la Selección de México, donde conquistó la Copa Oro de la CONCACAF en 2019, además de que disputó el Mundial de Qatar 2022. Durante su ciclo, fueron 66 los partidos dirigidos, 40 los triunfos, 14 las igualdades y 12 las caídas.

La dura crítica de Edson Álvarez al Tata Martino por su paso en México

Aunque ya pasó más de un año del Mundial de Qatar, donde la Selección de México perdió frente a la Selección Argentina, durante los últimos días se reflotó una polémica teoría alrededor de ese partido. En charla con Caliente, Edson Álvarez se refirió a su participación en la cita mundialista y, particularmente, a un quiebre con el Tata Martino, entrenador del combinado norteamericano en aquel torneo.

“En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Venía conmigo, charlábamos. Él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas“, comenzó explicando el versátil jugador que hoy milita en West Ham.

Y continuó: “Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido de Polonia todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. No inicié, ni jugué“.

El conductor Jorge Van Rankin lo frenó y disparó contra el entrenador argentino mientras Álvarez soltaba una risa nerviosa a su lado: “Yo sí me atrevo a decirlo. Eso es un misterio del pinche Tata que en ese partido lo vendió a México, a mí no me vengan con mamadas“.

“¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo que está ahí? ¿Por qué no lo metió de titular?“, desafió luego refiriéndose al nacionalizado Rogelio Funes Mori con una mirada sugestiva a cámara. En aquel duelo en el que Argentina ganó por 2-0, el atacante surgido de River tampoco tuvo minutos.