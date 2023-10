Lluvia de memes contra Chile tras conocerse que no será sede del Mundial 2030

Fue un mediodía movido para todo el fútbol sudamericano. Mediante una conferencia de prensa sorpresiva, Alejandro Domínguez -presidente de CONMEBOL- anunció que Argentina, Paraguay y Uruguay disputarán sus respectivos partidos inaugurales del Mundial de 2030 en sus propias sedes, para luego trasladarse a Europa y África para lo que resta de competencia.

Esto indica que Chile, otra de las opciones a formar parte de las sedes de la Copa del Mundo que iniciará en 7 años, no participará de la organización y Domínguez se encargó de aclarar lo que ocurrió con el país trasandino.

“Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”, sentenció el mandamás de CONMEBOL.

Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de memes contra Chile por haber sido desplazados de la organización del Mundial 2030 hasta nuevo aviso, según lo informó Alejandro Domínguez.

Los mejores memes contra Chile por no organizar el Mundial