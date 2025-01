Es lateral, lo piden para la Selección de Brasil, pero quiere jugar para Argentina y conocer a Messi: "Mi sueño"

El fútbol argentino sigue sacando jugadores con potencial de Selección y son muchos los que, sin lugar en la Albiceleste, son pedidos en otros países. En este caso, en Brasil piden a gritos la convocatoria de un lateral izquierdo (con lo que eso significa) nacido en Santa Fe: Alexandro Bernabei.

Surgido en Lanús y con un breve paso por el Celtic de Escocia, llegó a Inter de Porto Alegre. Allí sacó su mejor versión, a tal punto de ser considerado el mejor 3 del Brasileirao. Hinchas y periodistas empezaron a pedir su convocatoria a la Selección de Brasil, pero él espera el llamado de Lionel Scaloni.

“Mi sueño es jugar en la Selección Argentina. Hay que seguir trabajando. Si tiene que darse se dará, ojalá que se de en algún momento. Sería un sueño jugar con la camiseta de mi país. A Messi no lo conozco y me encantaría conocerlo. Si es adentro de la cancha, mejor“, declaró el futbolista en diálogo con Diario Olé.

Sobre la competencia que tiene en el puesto, expresó: “Son posiciones difíciles, no hay tantos. Los que hay son buenos. Julio Soler, Colo Barco, Francisco Ortega han estado ahí y por algo estuvieron. Es una posición que siempre se busca y creo que todo el tiempo está en competición, por eso creo que estoy a la altura de poder competir”.

Además, habló del furor que causa en el país vecino: “No me acuerdo el nombre del periodista, pero dijo algo así que ‘cómo el técnico de la selección brasileña no mira al Inter que tiene un buen lateral’. Después me llegaron los videos, los memes y stickers con la camiseta de Brasil“.

Los números de Alexandro Bernabei en Inter

Alexandro Bernabei lleva 25 partidos disputados con la camiseta de Internacional, con un saldo de 3 goles y 5 asistencias. Además, recibió apenas 5 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. Desde su aparición como titular (los primeros 3 meses no sumaba minutos), no volvió a ser suplente.

Cómo le fue a Alexandro Bernabei en el fútbol argentino

Bernabei tiene 88 partidos en el fútbol argentino, todos con la camiseta de Lanús, club que lo formó y lo hizo debutar profesionalmente. Allí supo desenvolverse como extremo y mediocampista, hasta que terminó afirmándose como marcador de punta.

En el Granate se fue habiendo aportado 5 goles y 10 asistencias. Además, le mostraron 22 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades. En marzo de 2022, fue transferido al Celtic, en una operación que le dejó alrededor de 4.5 millones de dólares al club.

