Formado en El Tanque Sisley, allí Mathías Acuña debutó en Primera División allá por la temporada 2012/13. Tras vestir varias camisetas en el fútbol uruguayo -como las de Liverpool, Montevideo Wanderers y Boston River- y tener dos pasos por el fútbol griego, el atacante arribó al Mushuc Runa de Ecuador a mediados de 2024.

La vida de Mathías Rojas cambió drásticamente en el mes de diciembre de 2024 cuando su ex pareja lo denunció por violencia de género. Esa situación hizo que una jueza tome la decisión de ponerle una tobillera electrónica, no por haber sido declarado culpable, sino para poder monitorearlo. En relación a dicha situación, el propio Acuña afirmó hace algunas semanas: “Primero hay que informarse bien sobre por qué te colocan la tobillera electrónica. La jueza me explica que lo hacen por medida cautelar; no por ser culpable”.

El pasado viernes, Mathías Acuña arribó a Ecuador tras pasar unos días en Uruguay y dialogó con la prensa. Al llegar al aeropuerto afirmó: “Contento, esperando el primer entrenamiento y hacer una buena pretemporada, queremos hacer un buen torneo internacional y nacional. El cuerpo técnico ha ganado mucho y eso contagia, creo que armamos para pelear. Es un club ordenado, me respaldan, me hacen sentir bien”.

Fallecimiento

La delegación de Mushuc Runa se encontraba en la ciudad de Ambato, realizando la pretemporada. El sábado por la mañana, Acuña no respondía a los llamados y fueron dos compañeros los que se encontraron con su cuerpo sin vida. La noticia se dio a conocer en horas de la tarde y el propio representante del futbolista uruguayo -Johan Wilson- confirmó, en diálogo con medios uruguayos, que se trató de un suicidio, aunque lógicamente no dio más detalles.

Mensajes de dolor

“Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Paz en su tumba”, compartió Mushuc Runa en sus redes sociales. Por su parte, la AUF, se manifestó en X: “Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña. Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos”.

Publicidad