Luego de jugar una temporada con la camiseta del Gremio de Porto Alegre de Brasil, en donde fue el goleador del equipo, Luis Suárezse quedó con el pase en su poder y se convirtió en nuevo refuerzo del Inter Miami, en donde volvió a compartir equipo con Lionel Messi.

Tras disputar los primeros partidos con la camiseta de las Garzas, en la previa del último amistoso de pretemporada ante Newell’s Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium, el delantero de 37 años habló con el medio uruguayo La Mesa 995, y allí reveló cuál será el último equipo de su carrera.

“El Inter Miami será mi último club, mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero es el último paso”, confesó el Pistolero, que le pondrá fin a su recorrido como futbolista profesional en el equipo estadounidense, que es el 9no por el que pasó, tras jugar en Nacional de Uruguay, Groningen y Ajax de Países Bajos, Liverpool de Inglaterra, Barcelona y Atlético de Madrid de España y Gremio de Brasil.

Siguiendo con su relato el delantero uruguayo agregó: “Estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste inevitable y al final quiero tener calidad de vida”. Y para cerrar, descartó la posibilidad de ser técnico: “No quiero hacerlo, es peor que ser jugador, por las horas de trabajo, requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan”.

De esta manera, el Suárez se prepara poco a poco para el final de su carrera, en el equipo comandado por el argentino Gerardo Martino, en donde volverá a compartir plantel con Messi, Busquets y Alba, con quienes ganó el triplete (Copa del Rey, Liga y Champions) en Barcelona en 2015.

¿Hasta cuándo firmó contrato Luis Suárez con Inter Miami?

Después de llegar con el pase en su poder al equipo estadounidense, el delantero uruguayo de 37 años firmó su vínculo hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Será esta la última temporada de Luís Suárez como futbolista profesional?

Inter Miami se prepara para su debut en la MLS

El equipo comandado por Gerardo Martino se encuentra ultimando detalles para el inicio de la competencia oficial, que se dará el próximo miércoles 21 de febrero, a partir de las 22:00 horas, cuando por la fecha 1 de la liga de los Estados Unidos reciban al Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium, que se podrá ver por Apple TV.