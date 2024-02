La relación que formaron Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets en sus años como compañeros en el FC Barcelona los llevó a hacer todo lo posible para reencontrarse en el epílogo de sus carreras. En este caso, en Inter Miami, y en la Florida respetan las mismas tradiciones que tenían en el club culé.

Este jueves el uruguayo se sumó a La Mesa de los Galanes, un podcast que se llevó a cabo en Miami y, de forma totalmente distendida, contó algunas intimidades de su relación con sus compañeros de tantas batallas. Y una de las grandes revelaciones fue la del juego de mesa que comparten entre los cuatro.

“Te vas a reír, pero jugamos al Parchís y cualquiera de los cuatro que pierda se calienta”, contó Suárez entre risas dirigiéndose a los conductores del podcast. “Es la moda, desde que estábamos en Barcelona lo jugamos en el iPad”, agregó jocosamente.

El Parchís, también conocido en varios países de Latinoamérica como Ludo, es un juego de mesa perfecto para jugar de a cuatro personas y vaya que lo han aprovechado. Aunque claro, siempre alguno termina en último lugar. “No sé [ni qué color suele elegir] pero siempre termino perdiendo”, reconoció.

Enojo interno tras la gira

El Inter Miami no se trajo los mejores resultados de su gira por Medio Oriente y Asia, y eso generó tensión en el plantel. Así lo reconoció el propio Luis Suárez ya de regreso en Estados Unidos. “Nosotros tuvimos partidos en esta gira en los que terminamos re calientes. Entre nosotros y con el equipo”, admitió.

“Para intentar pelear y ganar hay que cambiar las cosas”, agregó Suárez, mostrando esas intenciones de seguir ganando cosas, a pesar de todos los éxitos y trofeos que descansan en las cabinas de su casa. “Ese es un ADN competitivo que tenemos”, explicó.

Inter Miami regresó con dos derrotas (3-4 vs Al-Hilal y 0-6 vs Al-Nassr), un empate -que terminó en derrota por penales- ante Vissel Kobe, y apenas un triunfo por 4 a 1 frente a Hong Kong All Stars. Además, en la previa de la gira también cayó por la mínima ante FC Dallas y empató sin goles con El Salvador.

Messi y Suárez se perfilan como titulares para enfrentar a Newells

Este jueves por la noche el Inter Miami cerrará su pretemporada en un emotivo partido amistoso ante Newells. Será en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale desde las 21hs.

Messi ya parece estar mejor de su molestia en el aductor y se espera que sea de la partida, haciendo dupla de ataque con Luis Suárez, que ya se estrenó en la red con la camiseta rosa en el 3-4 ante Al Hilal.