La Selección de Uruguay cayó contra Perú el pasado viernes por la fecha 9 de las Eliminatorias Conmebol e incrementó aún más su crisis deportiva, que a su vez está estrechamente vinculada con el mal momento en la relación entre Marcelo Bielsa y el plantel charrúa.

A los cuestionamientos personales que dieron Luis Suárez, Federico Valverde y Diego Godín hacia Bielsa, en las últimas horas se sumó una crítica meramente deportiva de parte de Manuel Ugarte dirigida para el DT por la posición en la que decidió ponerlo y por las indicaciones que le daba para ejercer un rol desconocido.

Es que el volante del Manchester United jugó ante Perú como defensor central en una línea de 3 marcadores de punta por pedido táctico de Bielsa y no tuvo su mejor noche en el Monumental de Lima. En diálogo con ESPN, Ugarte no dudó en soltar un cuestionamiento para Bielsa por esta decisión, aunque también sumó una autocrítica fuerte para sí mismo y el equipo: “Muchas veces, al cambiar jugadores cuesta un poco adaptarse. La verdad es que me he sentido bien con el balón, pero me faltan ciertas cosas como defensa”, señaló.

Además, Ugarte se animó a revelar el clima interno del seleccionado uruguayo en medio de esta conflicto entre Marcelo Bielsa y el plantel: “El vestuario estaba fuerte antes del partido, el ambiente era agradable, pero poco a poco nos fuimos apagando y no mostramos cosas buenas en el partido (vs. Perú)“, cerró.

Ahora, tras dejar el duelo ante el combinado peruano atrás, y en paralelo tratar de olvidar todo tipo de conflicto en el seleccionado, Uruguay enfrentará a Ecuador este martes en Montevideo por la fecha 10 de las Eliminatorias y buscará una victoria para salir del mal momento deportivo.

Bielsa ya decidió cambiar el planteo de cara a Ecuador

El entrenador argentino marginará la línea de tres que utilizó ante los de Fossati para jugar con un 4-3-3 ante Ecuador. Esta modificación vendrá con un cambio de posición de Manuel Ugarte. El volante de Manchester United ya no integrará la línea defensiva, sino que será mediocampista.

En cuanto a nombres, José María Giménez y Mathías Olivera irán de arranque ante la Tri en una formación que será confirmada tras la práctica de este lunes, tal como informó Romano.

Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la interna

En relación con la polémica, al DT le consultaron si eso pudo haber afectado el rendimiento de sus dirigidos. “Influencia no tuvo ninguna. Me pareció que la entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado“, sostuvo en conferencia de prensa.

Y agregó: “Lo que pasó en la semana no condiciona… No lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto el hecho de que haya sido una semana de mucha efervescencia, ¿no?”.

“No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada. Hice con la máxima seriedad la preparación del partido y la respuesta fue la misma de siempre, no alteró nada. Ni el funcionamiento del grupo; todo fue igual a lo de siempre”, concluyó.

