Más dudas que certezas: Vasco da Gama empató 0-0 ante Remo antes de enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

El elenco de Río de Janeiro no pudo vencer al anteúltimo de la tabla de posiciones en condición de local.

Este sábado por la tarde, Vasco da Gama empató 0-0 contra Remo por la fecha 30 del Brasileirao. El encuentro que se llevó a cabo en el Estadio São Januário finalizó sin goles y dejó más dudas que certezas de cara al enfrentamiento contra Boca por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa este martes en La Bombonera.

De esta manera, con vistas hacia el compromiso por el ámbito internacional pero con la mente todavía puesta en lo doméstico, los Camisas Negras no pudieron vencer al anteúltimo de la tabla de posiciones y que se encuentra en puesto de descenso. Así las cosas, esta apática igualdad lo dejó 14° y no pudo alejarse de la ardua pelea por la permanencia.

El equipo titular de Vasco da Gama ante Remo por el Brasileirao. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara a la semifinal de la Copa Sudamericana contra Boca, Vasco da Gama llega con un empate que no deja buenas sensaciones. Aunque es una realidad que guardó futbolistas, la realidad marca que debía imponerse ante un rival accesible y claramente inferior en jerarquía. Pese a eso, no se sacaron ventajas y en las próximas horas llegará a Buenos Aires.

Un dato importante a tener en cuenta es la participación de los argentinos: Facundo Colidio y Alan Lescano fueron titulares. El ex River disputó 50 minutos hasta que fue reemplazado y el ex Argentinos Juniors jugó 65′ en total. Más tarde, ingresaron Claudio Spinelli y Santiago Sosa para disputar el último tramo del compromiso en condición de local.

Alan Lescano y su entrenador Pedro Emanuel, de Vasco da Gama. (Getty Images)

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La IA anticipó el resultado de Boca – Vasco da Gama

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Resultado final: Boca 2-1 Vasco da Gama”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “Miguel Merentiel (Boca), Santiago Sosa (Vasco da Gama) y Sebastián Villa (Boca)”, aseguró la nueva tecnología.

La Inteligencia Artificial.