Neymar protagoniza un nuevo escándalo en el vestuario de Santos y es acusado de agredir a juveniles verbalmente

La tensión en el vestuario sigue creciendo luego de su reciente aparición en un torneo de póker y la actuación del equipo contra Chapecoense.

Las últimas semanas de Neymar Jr. están siendo más que controversiales, desde su actuación con limitados minutos y pocos o casi nulos destellos de su mejor nivel en el Mundial 2026, pasando por su aparición en un torneo de póker mientras se encontraba en la lista de lesionados del Santos y ahora su presencia en el último encuentro del Peixe.

Neymar convirtió un doblete en el empate 2-2 entre Santos y Chapecoense, evitando así la caída de su club. Sin embargo, los problemas del partido radican en el vestuario. Reporta el medio brasileño Globo que Neymar fue protagonista de una agresión verbal a los jugadores menos experimentados del equipo en el entretiempo.

Neymar volvió, metió un doblete y generó problemas en el vestuario. (Getty)

“Neymar adoptó un tono irrespetuoso al encararse con el centrocampista Gabriel Bontempo y el defensa João Ananias“, explica el medio. “Las críticas dirigidas a los jugadores jóvenes fueron más allá de lo habitual. Llamó a Gabriel Bontempo “un imbécil” y sugirió sarcásticamente que jugaría en la Serie B el próximo año. João Ananias también fue objeto de críticas excesivas, lo que puso en duda la capacidad técnica del defensa, que marcó un gol en contra en los minutos finales”, complementa el reporte.

El medio Globo señala una disputa de vestuario en Santos.

Santos ganaba 1-0 en ese momento, y la salida al segundo tiempo vio a Chapecoense dar vuelta el partido. Finalmente, Neymar puso el 2-2 final por intermedio de un penal. “La sensación interna es que el incidente afectó al rendimiento del equipo“, señala Globo.

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La tensión entre Neymar y el plantel del Santos

Neymar es el capitán de Santos, y detrás de Pelé, la máxima gloria en la historia del Peixe. Sin embargo, su presente lo ve envuelto en un conflicto absoluto con sus propios compañeros del plantel actual.

“El incidente aumentó la tensión existente. Más allá de su comportamiento en el vestuario, su conducta en el campo molesta a sus compañeros debido a sus constantes críticas públicas tras cada jugada fallida. Internamente, algunos jugadores, sobre todo los extranjeros, se sienten intimidados cuando Neymar les hace gestos frente a la afición”, explica Globo.

Finalmente, el reporte destaca que el entorno de Neymar no cree que haya nada para comentar sobre el tema, y que lo que pasó en el vestuario no fue más que una queja generalizada, sin insultos. Algo típico de cualquier vestuario de cualquier equipo, profesional o amateur. Por algo es el capitán. No obstante, en Santos se juntarán a evaluar la situación.

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