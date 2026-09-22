Brasil tomó una drástica medida que podría perjudicar a los futbolistas argentinos

A pesar del dominio en el fútbol sudamericano a lo largo de la última década, en la que ganaron siete de las últimas nueve Copa Libertadores, el Brasileirao tomó una importante decisión que cambiará la realidad de sus equipos de aquí a los próximos años.

Es que, en una reunión realizada entre los clubes que participan del Brasileirao, determinaron que van a comenzar a achicar el límite de extranjeros permitidos por institución. Esta medida se llevará a cabo a partir de la próxima temporada.

Hasta esta temporada, el máximo de extranjeros por plantel es de nueve futbolistas, y a partir del año que viene bajará a ocho. La intención de esta decisión es que para 2030 el número máximo de futbolistas permitidos sea de cinco, achicando el margen a casi un 50%.

Un dato para tener en cuenta, y que explica por qué complicaría a los equipos argentinos, es que el Brasileirao es la liga que más operaciones hizo con las instituciones de la Liga Profesional a lo largo de los últimos mercados de pases.

Sin ir más lejos, en los últimos días de la pasada ventana de fichajes, tanto Matías Viña (uruguayo) como Fabricio Bustos, pudieron salir de River tras estar marginados en el predio de Cantilo para jugar en Cruzeiro y Curitiba, respectivamente. Con esta nueva medida, se verían perjudicados.

Cuántos jugadores argentinos hay en el Brasileirao

En total son 48 los futbolistas argentinos que se encuentran actualmente en la liga de Brasil. Dentro de las figuras importantes que se desempeñan allí aparecen José Manuel López, quien jugó el Mundial con la Selección Argentina, así como también Rodrigo Garro, el arquero Agustín Rossi y Agustín Giay.

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