Atento, Boca: Atlético Mineiro perdió ante Botafogo y sumó su quinta derrota consecutiva

El equipo de Eduardo Domínguez cayó por 1-0 en su visita a Botafogo y profundizó su mal momento mientras se acerca la final de la Sudamericana.

El próximo 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Boca Juniors y Atlético Mineiro se encontrarán frente a frente bajo la órbita de la gran final de la presente edición de la Copa Sudamericana. Un partido que, sin ningún tipo de dudas, acaparará la atención de propios y extraños.

Pero, lógicamente, tanto el Xeneize como el Galo tienen compromisos previos de suma importancia. Sin ir más lejos, este miércoles, el equipo brasileño, comandado estratégicamente por el argentino Eduardo Domínguez, debió visitar a Botafogo en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro con la misión de ponerle punto final a una racha muy complicada.

Atlético Mineiro llegó a este partido correspondiente a una nueva fecha de la máxima categoría del fútbol de su país acumulando nada más ni nada menos que cuatro derrotas consecutivas: 0-2 vs. Montevideo City Torque (Copa Sudamericana), 2-3 vs. Flamengo (Brasileirao), 0-1 vs. Cruzeiro (Brasileirao) y 0-2 vs. Gremio (Brasileirao).

Por su parte, Botafogo, su contrincante de turno, arribó a este cotejo protagonizando un momento realmente incómodo que dista contundentemente de su pasado reciente, en el que supo ganar la Copa Libertadores. Es que llegó en la decimotercera colocación del Brasileirao, todavía sin poder respirar en torno a la lucha por el descenso.

Así las cosas, la historia comenzó de la peor manera para Atlético Mineiro. Es que, cuando transcurrían jugados 19 minutos del período inicial, Edenilson apareció en escena para establecer la apertura del marcador y poner en ventaja a Botafogo. Posteriormente, esa mínima diferencia se mantendría hasta el descanso en Río de Janeiro.

Edenilson adelantó a Botafogo

Botafogo 1×0 Atlético-MG



⚽️ Edenilson

🥾 Vitinho



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Luego, ya en la etapa complementaria, la visita intentó, por todos los medios, equilibrar la contienda. Sin embargo, no pudo conseguirlo y volvió a quedarse con las manos vacías, consumando su quinta derrota en serie. Esta vez, por 1-0. Otro cachetazo para un elenco que, si no levanta, llegará golpeado a la final de la Sudamericana.

Las posiciones del Brasileirao

¿Cuándo se juega la final de la Sudamericana?

La gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.