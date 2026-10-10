La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

La tecnología pronosticó hasta los goleadores del partido correspondiente a la ida de la semifinal del certamen continental.

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que el Xeneize eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final, al imponerse con un global de 2-1 por haber ganado por la mínima de local y luego empatar en el siempre complicado Morumbí. En contraparte, el elenco brasileño venció a Independiente Santa Fe con un resultado total de 2-0 para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Boca – Vasco da Gama

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Será un arranque intenso del Xeneize, con presión alta, circulación por las bandas y búsqueda rápida de Merentiel, aunque la ausencia de Leandro Paredes puede restarle precisión“. En ese sentido, le puso aún más condimento y agregó: “El equipo brasileño puede encontrar oportunidades para salir rápido“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Boca 2-1 Vasco da Gama”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “Miguel Merentiel (Boca), Santiago Sosa (Vasco da Gama) y Sebastián Villa (Boca)”, aseguró la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la Inteligencia Artificial amplió su discurso al respecto y dejó una conclusión final. “La localía inclina un encuentro disputado, pero la baja de Paredes y la capacidad de Vasco para atacar los espacios hacen que el equipo argentino difícilmente tenga una noche tranquila“, culminó el adelanto de la flamante herramienta.