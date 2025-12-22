“Me gustaría dirigir en Chile, es un país mucho más educado que Argentina”

Uno de los tantos jugadores que marcaron una huella en el fútbol argentino a principios del milenio, no caben dudas que es Raúl Estévez. El icónico delantero que brilló en San Lorenzo, salió campeón con Boca y hasta jugó en Racing, volvió a ser estar en el centro de la escena por una controversial frase que desató una nueva polémica entre la eterna rivalidad que tienen Argentina y Chile.

El extraordinario atacante, más conocido como Pipa, se retiró hace 10 años y desde entonces solo tuvo una experiencia como entrenador. Entre 2023 y 2024, se hizo cargo del plantel profesional de Boca Unidos, que actualmente milita en la tercera categoría, y en referencia a su rol como director técnico fue el protagonista de unas palabras que sacudieron al ambiente del fútbol.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva que brindó con AS, Raúl abrió la polémica. Ante la pregunta de si desea volver a dirigir en el corto plazo, en primera instancia Estévez respondió: “Estoy viendo, porque en Argentina está muy difícil, el fútbol está muy complicado hoy en día“. Así, dio a entender que el clima en el país no es el indicado para asumir en estos tiempos venideros.

Pero claro, todo se agravó notablemente cuando hizo una particular comparación que no gustó nada. “En Chile sí me gustaría“, acotó el nacido en Lomas de Zamora, ubicado en la Provincia de Buenos Aires. A modo de explicación ante su afirmación, manifestó: “Porque es un país mucho más centrado, mucho más educado y donde hay otros valores“. Tan tajante como controversial…

Raúl Estévez, ex delantero y actual director técnico.

La cercanía del Pipa con el país trasandino corresponde a su paso por Universidad de Chile en 2008, además de su estadía en Unión Española entre 2009 y 2011. De hecho, sobre su paso por el gigante chileno, el recordado goleador argentino fue contundente y fue allí cuando manifestó: “Guardo recuerdos muy grandes de esa etapa de mi carrera“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Cuando me tocó jugar con esta camiseta me entregué al máximo, y eso la gente siempre me lo reconoce”, sostuvo en primer lugar el bonaerense. “Me provoca nostalgia el haber estado nuevamente acá, pero me voy muy feliz”, culminó sus declaraciones en comunicación con el reconocido Diario AS.

Raúl Estévez, delantero que pasó por Boca entre 2002 y 2004.

