Las únicas 2 negociaciones que Boca tiene abiertas y espera cerrar cuanto antes

Bien se sabe que la pretemporada de Boca comenzará el próximo 2 de enero en el predio que posee en Ezeiza y para esa fecha espera contar con varios refuerzos. Por ese motivo, Juan Román Riquelme apunta todos los cañones al mercado de pases y mantiene negociaciones abiertas que espera cerrar cuanto antes para que los protagonistas se sumen a los trabajos al mismo tiempo que el plantel.

Mientras resta definir la situación de Claudio Úbeda, ahora la prioridad está puesta en la ventana de transferencias que promete levantar velocidad en las próximas horas. Es que por diferentes cuestiones que impiden acelerar las tratativas, el Xeneize está expectante para poder cerrar a sus primeras incorporaciones de cara a un 2026 ambicioso en lo futbolístico.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca tiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Gastón Hernández. En lo que respecta al delantero colombiano, solo faltan detalles para llegar a un acuerdo con todas las partes y que viaje a Argentina. Por otro lado, lo del zaguero central tendrá novedades en cuestión de horas por el conflicto dirigencial de San Lorenzo.

Marino Hinestroza, extremo colombiano que está cerca de llegar a Boca.

Para concretar la llegada de Hinestroza, el Xeneize está presionando para que Atlético Nacional ceda en algunos pormenores y acepte lo ofrecido. Si todo continúa según lo planificado, en los próximos días el habilidoso extremo vestiría la camiseta azul y oro y firmaría un contrato por varias temporadas y se transformaría en el primer refuerzo de cara a la Copa Libertadores 2026.

La situación de Hernández está dilatada por la acefalía en San Lorenzo. Este lunes se lleva cabo la reunión que determinará quién asume al frente de la institución de manera transitoria durante los próximos meses, hasta que se realicen las elecciones correspondientes. Por eso, en Boca aguardan la definición en el Ciclón para poder presentar la oferta, pero ya avanzó positivamente con el jugador.

Gastón Hernández, zaguero central y capitán de San Lorenzo.

Cabe aclarar que, de salir todo como se estima, Hinestroza y Hernández apenas serían las primeras dos incorporaciones de Boca para 2026. Mientras tanto, también están pendientes de lo que hará Santiago Ascacibar de su futuro. Salvo un cambio de última hora, se espera que no continúe en Estudiantes de La Plata, por lo que en Casa Amarilla harían el intento para comprarlo en estos días.

Caído Miguel Borja, Boca va por 1 o 2 delanteros más

Después de que se haya caído rápidamente la operación de Miguel Borja por su arribo a Cruz Azul, se tomó una contundente decisión. Según pudo saber BOLAVIP, Boca va por 1 o 2 delanteros más en este mercado de pases. Con la clara intención de dar un salto de calidad al plantel en la zona ofensiva, desde la dirigencia buscarán incorporar un total de 3 atacantes si se cuenta a Hinestroza.

