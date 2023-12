Los problemas del fútbol brasileño ya son del interés de la FIFA y de la CONMEBOL. Durante las últimas horas, trascendió que las dos entidades enviaron una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) advirtiéndole sobre el incumplimiento de su estatuto por la destitución del presidente Ednaldo Rodrigues y el nombramiento del interventor José Perdiz. A su vez, adelantaron que llegará una comitiva en las próximas semanas para conocer su situación institucional.

La guerra por el poder en el fútbol brasileño puede salir muy cara. Es que la intervención que hizo la Justicia de aquel país a la CBF atenta contra las normas que la FIFA promulga en su estatuto. A partir de esto, el fútbol brasileño corre el riesgo de una sanción importante, que podría incluir una desafiliación y, por ende, la descalificación de todos sus clubes de las competencias organizadas por la propia entidad madre del fútbol mundial. Ante esto, Boca se permite ilusionar con una posible clasificación a la Copa Libertadores 2024 tomando el lugar de Fluminense.

En las últimas horas se conoció que la FIFA y la CONMEBOL enviaron una carta conjunta a la CBF en donde pidieron que no se realicen elecciones, según reveló O Globo. Cabe recordar que el organismo brasileño quedó en manos de José Perdiz (actual presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva en Brasil) de forma interina tras la decisión de la Justicia de destituir a Ednaldo Rodrigues. Tanto FIFA como CONMEBOL le hicieron saber a la Confederación Brasileña que no reconocen a Perdiz como su presidente.

A partir de los agravios al estatuto, FIFA y CONMEBOL enviarán en el mes de enero una comitiva a Brasil a fin de conocer la situación institucional de la CBF. Es el primer paso que deben dar ambas entidades antes de poder definir posibles sanciones para el fútbol brasileño. Mientras tanto, Perdiz debe lidiar con el pedido de la Justicia de convocar a elecciones precisamente para antes del 20 de enero, según el citado medio.

FIFA y CONMEBOL se meten de lleno en el caso de la CBF y las consecuencias pueden ser severas

Haciendo un repaso de la situación del fútbol brasileño, vale recordar que el pasado 7 de diciembre, Ednaldo Rodrigues, quien había sido elegido presidente de la CBF en abril de este 2023, fue destituido de su cargo por decisión de la 21ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. José Perdiz, quien se desempeña como titular del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, fue designado como presidente interino del organismo brasileño, con la obligación de convocar a elecciones para dentro de 30 días hábiles.

La fragilidad de la figura de Ednaldo Rodrigues debido a malas decisiones durante su gestión terminaron por llevárselo puesto del cargo. Los malos resultados de la selección de Brasil (caídas ante Uruguay, Colombia y Argentina); la decisión de nombrar a Fernando Diniz como entrenador interino, esperando una posible llegada de Carlo Ancelotti, quien hoy está más cerca de renovar con Real Madrid, de acuerdo a medios españoles como Relevo y Marca; llevaron a que dirigentes opositores planeen una maniobra a fin de sacarlo del puesto.

Esa demanda llegó a la Justicia, alentados por los dirigentes Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira, entre otros. Así, Rodrigues fue destituido de su cargo, pese a que apeló el fallo, pero sin éxito. Precisamente, hace algunos días, trascendió su pedido de apelación en donde advertía al Tribunal de posibles sanciones de la FIFA.

“La CBF podría tener suspendida su afiliación a la FIFA y a la CONMEBOL (…) La FIFA suspendió recientemente a la Asociación de Fútbol de Malí debido a una indebida interferencia gubernamental, después de que el Ministro de Deportes disolviera el Comité Ejecutivo de la Entidad y – en una situación idéntica a la del caso – nombrara un Comité Provisional para gestionar la Asociación y disponer la elección de nueva junta directiva, incluso previa advertencia administrativa expresa“, había dicho en su descargo.

La situación en Brasil es bastante similar a la que detalló Rodrigues con el caso de Malí. Por eso, en FIFA y CONMEBOL ya tomaron cartas en el asunto. La primera carta que llegó a la entidad se dio cuando trascendió la noticia de la posible destitución de Rodrigues. Y el último jueves 14 de diciembre llegó la última en donde adelantaron la llegada de una comitiva y donde reiteraron la violación a los estatutos tanto de la FIFA como de la propia CBF.

La CBF también está violando su propio estatuto por la intervención judicial

Lo llamativo del caso es que la propia Justicia, a partir de la denuncia realizada por Del Nero y Teixeira, también está violando algunos artículos del estatuto de la propia Confederación Brasileña. ¿Por qué? Lo que dictaminan las reglas del fútbol brasileño es que, a partir de las salidas de presidente y vicepresidente del organismo, tomaría su lugar el directivo de mayor edad. En este caso, en la CBF, sería Hélio Menezes, quien dirige el Departamento de Gobernanza y Cumplimiento.

La Justicia nombró a Perdiz con el objetivo de que en los próximos días convoque a nuevas elecciones tras la destitución de Rodrigues. Sin embargo, tal como advirtió la carta conjunta de la FIFA y la CONMEBOL, no reconocen al propio José Perdiz como presidente interino. “Su nombramiento por parte del Tribunal Común no cumple con el estatuto de la FIFA, que prohíbe la interferencia externa en las confederaciones. Y además, no sigue el propio estatuto de la CBF“, explicaron.

Habrá que ver si la comitiva de FIFA y CONMEBOL terminan por arreglar la delicada situación institucional de la CBF o si deben anunciar sanciones. Por supuesto, tal como ha sucedido en casos anteriores, el castigo más severo para el fútbol brasileño sería su desafiliación de la FIFA, tal como advirtió Rodrigues en su apelación.

¿Por qué Boca aún puede ilusionarse con la Copa Libertadores 2024?

Una desafiliación de la Confederación Brasileña de Fútbol por decisión de la FIFA significa que todos sus clubes no podrán jugar competencias organizadas por este organismo y, por ende, de la CONMEBOL. Aquí es donde Boca puede ilusionarse con la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores 2024.

El ‘Xeneize’, actualmente, está clasificado a la Copa Sudamericana 2024 por haber terminado en el sexto lugar de la tabla anual del fútbol argentino. Al no ganar la Libertadores ni la Copa Argentina 2023 se quedó sin chances de llegar a la edición 2024 del torneo continental. Sin embargo, si los clubes brasileños no pueden jugar, entonces, podría tomar el lugar de Fluminense.

Sin el campeón vigente en la Libertadores 2024, CONMEBOL debería elegir al subcampeón de la edición 2023 para tomar su lugar. Boca, en tal caso, aún puede soñar con esta posible clasificación, siempre y cuando toda esta serie de sucesos se den. La chance es muy remota, pero, por ahora, las posibilidades están.

En primer lugar, FIFA debe castigar a la CBF con la desafiliación, situación complicada, pero que podría ser una realidad para el mes de enero. Si el propio organismo sigue las decisiones de la Justicia de su país en vez de lo advertido por la entidad deportiva, esto sería prácticamente un hecho. No obstante, CONMEBOL deberá definir primero qué equipos clasificarán producto de la descalificación de los equipos brasileños, aunque Boca corre con ventaja por la clasificación automática del ‘Flu’.