Ojo, Boca: los 4 equipos que ya le hicieron una oferta a Claudio Aquino

Claudio Aquino dio el portazo en Vélez luego de no ponerse de acuerdo por la renovación de su contrato. Según le informaron a BOLAVIP, desde el Fortín no habrían variado los números en relación a su último vínculo y al jugador no le agradó el gesto teniendo en cuenta su rendimiento en la reciente temporada que lo tuvo como MVP de la Liga Profesional.

Inmediatamente, distintos clubes se pusieron en campaña para poder contratarlo. Sin ir más lejos, Boca hizo su parte luego de que Juan Román Riquelme se contactara con Aquino para intentar convencerlo de unirse al Xeneize, pero hasta el momento las únicas ofertas que le llegaron al enganche fueron desde el exterior.

Germán García Grova, periodista de BOLAVIP, son cuatro propuestas formales las que tiene Claudio Aquino sobre la mesa para considerar su futuro deportivo. Estas son del São Paulo, Gremio, Fortaleza y Colo-Colo, tres desde Brasil y una desde Chile.

El lazo más concreto figura en Porto Alegre, ya que Gustavo Quinteros dejó de ser DT de Vélez para dirigir al Gremio y podría reencontrarse con el volante luego de festejar el título en Liniers.

Por otro lado, el Tricolor es el único de los cuatro clubes mencionados que no disputará la Copa Libertadores 2025, un ítem a considerar a la hora de firmar su próximo contrato. Terminado su período de vacaciones, el jugador y su familia se sentarán a discutir lo mejor para su futuro.

Los detalles del llamado de Riquelme a Claudio Aquino

Según pudo saber BOLAVIP, hubo un llamado del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, nuevamente. A mitad de 2024, el Xeneize fue uno de los equipos que consultó condiciones por él y el propio futbolista lo confirmó en una entrevista recientemente, pero, en aquel entonces, rechazó la oportunidad. ¿Y ahora?

El interés del máximo dirigente boquense puede ser importante para su futuro. Aunque, según algunas fuentes, no se trata de un pedido exclusivo de Fernando Gago, sino que es un nombre que podría llegar por medio únicamente de Román.

La decisión de Claudio Aquino pasará mucho por lo familiar, sobre todo luego de lo que significó su estadía en Vélez Sarsfield. Boca atrae, Sudamérica le ofrece otras opciones, sobre todo en Paraguay y Brasil.

