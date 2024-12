Bailó a River en una Libertadores, lo compró Real Madrid, fue panelista de El Chiringuito y lo acusaron de integrar un cartel colombiano

La historia de Edwin Arturo Congo Murillo merece ser contada. Nació en Bogotá en 1976, a sus 19 años debutó en la Primera División jugando para Once Caldas y allí se destacó hasta el año 1999, cuando lo compró Real Madrid, aunque a partir de entonces fue cedido a diversos clubes de Europa. Se recibió de odontólogo, fue panelista de uno de los programas deportivos más populares de España y también lo acusaron de integrar un cartel de droga colombiano en el que también se involucró -y fue juzgado- Hernando Mauricio Vergara, médico que en su momento atendió a Diego Armando Maradona.

Once Caldas y Selección Colombia

En 1995, con 19 años, Edwin Congo hizo su estreno en la Primera de Once Caldas y allí jugó hasta 1999. A comienzos de ese año tuvo una actuación más que destacada en una goleada de su equipo ante River por la Copa Libertadores. Once Caldas derrotó al Millonario por 4 a 1 en Colombia y Congo fue el encargado de convertir dos tantos. Finalmente, los cafeteros no avanzaron a la siguiente instancia, pero el delantero se marchó a Real Madrid.

En ese mismo año 1999, Edwin Congo vivió uno de los momentos más especiales de su carrera. Marcó sus primeros tantos con la camiseta de la Selección Colombia, el primero de ellos fue en un amistoso ante Paraguay y el segundo fue en la goleada a la Selección Argentina en la Copa América de 1999, la famosa noche en la que Martín Palermo falló tres penales. Cabe destacar que Congo también fue citado a la Copa América de Perú 2004 y allí convirtió ante el local.

Congo ante Perú en el 2000. (Foto: Getty).

Primeros pasos en Europa

Si bien lo compró Real Madrid en 1999, esa misma temporada fue cedido a préstamo. Primero pasó por Real Valladolid, luego por Vitória de Guimaraes y finalmente en Toulouse de Francia. En la temporada 2001/02 permaneció en el Real Madrid -integró el plantel que conquistó la Champions League- pero no sumó ni un minuto oficial.

Congo fue fichado por Real Madrid, aunque nunca jugó un partido oficial en el Merengue.

Congo encontró su lugar en el mundo

Tras salir de Real Madrid, Edwin Congo pasó a Levante y allí permaneció por cuatro temporadas. Marcó goles, se sintió cómodo en el club y fue su mejor versión en el fútbol europeo. En la temporada 2006/07 representó al Sporting de Gijón y la siguiente hizo lo propio con el Recreativo de Huelva.

El tramo final de su carrera y centro odontológico propio

Luego de una temporada en el Recreativo, Edwin Congo siguió jugando al fútbol, pero lo hizo en clubes menores de España: Olímpic, Benissa y Paiporta. Ya para 2012 había dejado la actividad profesional y se quedó radicado en España. Congo siempre fue un apasionado de la odontología y se graduó en dicha carrera. En la ciudad de Valencia abrió su propio centro odontológico.

Panelista en El Chiringuito y grave acusación

El Chiringuito es un popular programa deportivo español que se caracteriza por la polémica y tener panelistas con posiciones fuertes. Edwin Congo formó parte del programa en el rol de panelista, amparado por su paso por el Real Madrid, y solía ser un personaje gracioso y llamativo en el programa que conduce Josep Pedrerol.

En 2020 dejó El Chiringuito luego de ser acusado ante la Justicia por formar parte de un cartel colombiano que traficaba droga hacia España. A Congo se lo acusó de ser el nexo y de estar vinculado a Hernando Mauricio Vergara, médico que en su momento trató a Diego Armando Maradona con el fin que baje de peso. Finalmente, la Justicia determinó que el ex futbolista de Real Madrid no estaba implicado en el tráfico de drogas. Si bien no regresó a El Chiringuito, Congo siguió vinculado al mundo del fútbol y trabajó para Real Murcia.

