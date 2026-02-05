Es tendencia:
Omar Pérez sufrió un infarto y compartió su recuperación: “De esta vamos a salir”

En Colombia, el exfutbolista del Xeneize se encuentra hospitalizado tras un preocupante episodio de salud.

Por Agustín Vetere

Omar Pérez, campeón con Boca.
© XOmar Pérez, campeón con Boca.

Este jueves se conoció que Omar Sebastián Pérez sufrió un infarto en Bogotá y preocupó no solo al fútbol colombiano, sino también al Mundo Boca. El argentino, ídolo de Independiente Santa Fe y exjugador del Xeneize, ya se encuentra en plena recuperación.

En medio de la jornada en la que su hijo Federico Pérez debutó en la Reserva de Boca, bajo las órdenes de Mariano Herrón, el campeón de las Libertadores 2000 y 2001, además de la Intercontinental 2000, sintió un fuerte dolor en el pecho que derivó en intervención quirúrgica.

Pérez fue trasladado de urgencia a la Clínica Marly, donde se le detectó la falla cardiovascular y se le realizó con éxito un stent. Afortunadamente, el exmediocampista, de 44 años, se encuentra estable y permanecerá bajo observación los próximos días.

A través de su cuenta de Instagram, el santiagueño compartió una imagen suya en la habitación de la clínina y escribió un mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores y fanáticos.

“De esta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes”, compartió Pérez, que ya se recupera tras el susto.

El apoyo de Independiente Santa Fe a Omar Pérez

Temprano este jueves, la insitución de Bogotá dónde ganó 9 títulos, incluyendo una Copa Sudamericana, informó sobre el problema de saluda del exfutbolista: “Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperamos continúe evolucionando satisfactoriamente”,

