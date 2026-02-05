Úbeda pateó el tablero: la sorpresiva formación que paró de cara al duelo entre Boca y Vélez por el Torneo Apertura 2026

Las lesiones se convirtieron en un suplicio para Boca. Prácticamente todos los delanteros están atravesando cuestiones físicas y, en ese contexto adverso, debe planificar el enfrentamiento ante Vélez de este domingo por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, Claudio Úbeda pateó el tablero, cambió el esquema y armó un equipo titular inédito desde su arribo al club.

Con Edinson Cavani y Milton Giménez sin plazos exactos, la nueva lesión de Exequiel Zeballos que se sumó a las de Alan Velasco y Carlos Palacios, sin tener en cuenta que Ángel Romero terminó el último partido con una sobrecarga muscular, la planificación no es sencilla. Sin embargo, el entrenador se vio más que obligado a realizar fuertes modificaciones pensando en el Fortín.

Lo cierto es que Miguel Merentiel volverá a ser titular. Después de dejar atrás su desgarro sufrido en el amistoso de pretemporada contra Olimpia, el uruguayo pudo volver a entrenar con normalidad y pica en punta para estar desde el arranque en Liniers. Lo que en otra ocasión lo tendría en el banco de suplentes, la suma urgencia por falta de variantes lo catapultó como indiscutido en el ataque.

Miguel Merentiel, delantero de Boca.

Cambio de esquema: Boca jugará 4-4-2. Esa es otra de las grandes novedades tras la práctica de fútbol de este jueves, llevada a cabo en el predio de Ezeiza. Por primera vez en el año, Úbeda decidió retornar al dibujo táctico que utilizó en 2025, dejando atrás el 4-3-3 que se había vuelto habitual durante todo enero, incluyendo los compromisos de preparación ante Millonario y Olimpia.

Otras dos principales noticias son las apariciones de Milton Delgado y Kevin Zenón como titulares. El juvenil en lugar del reciente lesionado Ander Herrera y el zurdo ocupando el vacío que deja el Changuito, el cual no será fácil de reemplazar por su importancia en el último tercio del campo de juego, donde se acostumbró a ser la pieza de desequilibrio que rompía cualquier defensa.

Así las cosas y salvo un cambio de última hora que obligue a cambiar nuevamente lo planificado para este fin de semana, para el duelo entre Boca y Vélez del domingo, Úbeda decidió parar el siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini.

El equipo titular de Boca ante Newell’s. (Getty Images)

