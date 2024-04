Los equipos más importantes del continente comenzaron este martes a afrontar los eventos internacionales. Por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Belgrano recibió a Internacional de Porto Alegre para un atractivo duelo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Aunque el combinado gaúcho siempre significa un importante desafío, las bajas de dos de las figuras del equipo brasileño fueron una gran noticia para el Pirata. Ni Lucas Alario, ni Enner Valencia estuvieron disponibles por sendas lesiones para este compromiso.

Rafael Santos Borré se convirtió así en la principal alternativa ofensiva para el duelo en Córdoba. Sin embargo, el delantero colombiano recorrió las redes temprano en el partido por una desafortunada acción.

A los 11 minutos, Ignacio Chicco salió de su arco para cortar un envío para Fabricio Bustos y su rechazo impactó contra el lateral argentino. La pelota viajó hacia el centro del área, justo delante de Santos Borré, que había quedado frente a los tres palos ante una chance inmejorable.

A pesar de ello, el efecto con el que venía la pelota le jugó una mala pasada al ex Eintracht Frankfurt, que no logró controlar nunca. Con un complicado cabezazo intentó dirigir la jugada, pero se quedó sin ángulo y no pudo definir.