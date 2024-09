Si hay algo que los fanáticos de los videojuegos deportivos añoran desde tiempos inmemoriales, es la sensación de que, en el juego, el deportista se ve y se comporta como si fuera la vida real. Y el NBA 2K25 nos da exactamente eso. Esa es su más grande novedad, y no es algo menor. Muy por el contrario, es justo lo que se necesitaba.

2K Sports introdujo su nuevo motor ProPlay, que gracias a su enfoque en la captura de movimiento avanzada, animaciones dinámicas y una física más realista, nos permite disfrutar de ver como en el NBA 2K25, Stephen Curry se mueve y lanza como Stephen Curry en la vida real, como LeBron James hace lo mismo y cada jugador se ve y se siente como si fuera el que vemos jugar cada noche.

Ya hablaremos de como 2K Sports escuchó a la comunidad para mejorar los modos MyTEAM, MyCAREER y The City, o de como las micro transacciones siguen siendo un aspecto ineludible y en cierto punto irritante. No obstante, no hay dudas de que si el NBA 2K25 vale la pena, es pura y exclusivamente por lo que la jugabilidad te hace sentir.

Lo positivo del NBA 2K25

La prueba del juego se realizó en Steam, con la impostergable ya llegada de la versión Next-Gen a PC, que te permite vivir la experiencia completa del juego. Esa que desde ya, no podrás experimentar en PS4 y Xbox One, juegos que mantienen el motor y la base antiguas, como ha pasado en las últimas ediciones.

MyTEAM sigue siendo, a tono personal, el modo favorito. Y en esta ocasión también premia con mayores y mejores recompensas a los jugadores que prefieren el Offline y jugar por su cuenta, algo que se agradece. Especialmente en PC, donde es prácticamente imposible encontrar jugadores contra los que enfrentarse en los servidores de Sudamérica.

Breakout es la principal novedad, con objetivos que pueden llegar a ser bastante desafiantes para los jugadores y que te mantienen entretenido desde ese lado. Además, las recompensas son bastante reconfortantes e incitan a los jugadores a continuar el progreso.

Los aspectos a mejorar

El modo MyCAREER tiene buenas innovaciones, como la posibilidad de elegir un arquetipo de jugador real para poder administrar bien los puntos de progreso. Sin embargo, sin micro transacciones, ese progreso puede resultar bastante lento y frustrante.

De hecho, su vínculo con The City, el principal modo multijugador de la franquicia, parece tener como foco principal generar esas transacciones. No sé si la progresión debería estar limitada a ello, tal vez sería mejor dejar las transacciones para detalles de aspectos y cosméticos.

En resumen, el NBA 2K25 se ve y se siente mucho mejor, y aunque el NBA 2K24 ya era un gran juego, las mejoras con el motor ProPlay se sienten y se notan, y aquellos que explotaban las mecánicas del juego pasado… Pues les tocará adaptarse un poco.

El juego ya está disponible

El NBA 2K25 ya está disponible, con su versión Next-Gen para PC, PS5 y Xbox Series, mientras que mantiene el motor base de los últimos años en PS4 y Xbox One.

El NBA 2K25 contará con múltiples ediciones para los fanáticos. Destacan la Standard Edition, la WNBA Edition, la All-Star Edition y la Hall of Fame Edition, cada una con sus ventajas.

La Standard Edition es la más económica, con un valor de 69,99 dólares, mientras que la WNBA Edition es idéntica, sólo que se encontrará disponible en exclusiva en tiendas GameStop en Estados Unidos, en formato físico.

La All-Star Edition asciende el valor a 99,99 dólares e incluye lo siguiente:

100,000 VC

Contenido de MyTEAM: 10 cartas (tres garantizadas de +89 de media), 3 cartas de botas diamante, 3 potenciadores y 1 carta de entrenador Amatista.

Contendio de MyCAREER: 150 potenciadores de habilidad, 75 potenciadores Gatorade, remera de Jayson Tatum, aspecto Jayson Tatum Eléctrico para la tabla y remeras de diseño especial de las estrellas que son portada del juego.

La Hall of Fame Edition tiene un valor de 149,99 dólares, y estará disponible hasta el 8 de septiembre con todo el contenido de la edición All-Star, junto a una remera de Vince Carter para MyCAREER, el Pro Pass de la Temporada 1 y una suscripción de 12 meses al NBA League Pass.