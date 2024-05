El ex entrenador de Independiente recordó los dichos de Gabriel Milito, y lo cuestionó con muchísima vehemencia.

Si algo le faltaba al mundo Independiente, era una guerra entre ídolos. Mientras los dirigentes están buscando al reemplazante de Carlos Tevez, como así también levantar la inhibición por antiguas deudas, Ariel Holan apareció en los medios de comunicación y cuestionó fuertemente a Gabriel Milito.

“Han tomado decisiones horrorosas desde el punto de vista económico y deportivo. Y hay responsables. Esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente“, fueron las palabras del ahora director técnico de Atlético Mineiro, que hace mucho tiempo cuestionó la gestión de Holan al frente del club de sus amores. Y a pesar de que la frase del ex defensor tiene algunos años, llegó la respuesta.

“Si eso se instaló, se instaló porque en ese sisma que se produjo en el club en 2018 hubo muchos intereses contrapuestos”, manifestó el ex DT de Defensa y Justicia que inició su carrera en el ambiente futbolístico siendo ayudante de campo de Matías Almeyda en River, cuando lograron el ascenso a Primera División. Y durante su charla con Líbero VS, fue muy crudo: “Cualquiera pueda decir cualquier cosa. La única verdad es que durante mi gestión conseguimos dos títulos internacionales y en el camino del tercer título internacional, la segunda Sudamericana, que no sabemos qué hubiera pasado, se interrumpió el proceso y ese proceso dejó un amplio superávit económico”.

Tras su dura respuesta, Holan amplió su postura en contra de Gabriel Milito: “Es extraño. Seguir buscando al responsable que no fue responsable es que está teñido de mala información, de malas intenciones. Es absurdo seguir hablando de este tema“.

Ariel Holan también atacó a Ricardo Bochini

Hace un tiempo, Ricardo Bochini, máximo ídolo de la historia de Independiente, criticó a Ariel Holan por lo que fue su pasado en el club y también su salida. Incluso, por la cantidad de veces en la que se postuló, sin mencionarlo, para regresar a la conducción técnica. “Si vuelve a Independiente sería algo que la gente no tiene memoria”, supo expresar el Bocha.

En la misma entrevista que le brindó a TyC Sports, Holan fue directo contra el ex 10, pero mucho más suave que con Gabriel Milito: “Uno es vulnerable en ese aspecto. A los ídolos le bancás cualquier cosa. Es para tomarme un café con él y explicarle con números porque no es así, pero desde el afecto y el cariño que le tengo”, enfatizó sobre Bochini.