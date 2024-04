La empresa propietaria del pase de un ex jugador del club los denunció por casi un millón de dólares.

Mientras atraviesa un momento irregular en la Copa de la Liga, en la que acumula cuatro partidos sin ganar y se aleja de la zona de clasificación, la dirigencia de Independiente recibió una nueva mala noticia, ya que un ex jugador de la institución los demandó por una importante suma.

En este caso, quien hizo la denuncia fue Roberto Battión, el ex mediocampista central de 42 años que pasó por el Rojo de Avellaneda por tres temporadas (desde el 2010 al 2013), y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010. La misma, es por 800 mil dólares, correspondientes a los derechos económicos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Masterdraft, la empresa que era dueña del pase de Battión cuando llegó al club, le hace una denuncia a Independiente, ya que antes lo había hecho por un millón de dólares y en septiembre del 2022 llegaron a un plan de pagos que el equipo de Avellaneda nunca pagó.

Por su parte, desde la dirigencia del Rojo, estaban al tanto de que esta demanda podía llegar, y sostienen que la FIFA no es competente en este caso, ya que el demandante no es un jugador, representante o club, si no que es una empresa, por lo que debería recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia local.

Esta denuncia que recibió Independiente, se suma a la del futbolista uruguayo Gastón Silva, a quien le deben más de 2 millones de dólares, y a la de Gonzalo Verón, a quien le adeudan 2.300 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares), por lo que en total tiene más de 5 millones en deudas.

El paso de Roberto Battión por Independiente

Proveniente de Banfield, en donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2009, el mediocampista central llegó al club de Avellaneda en 2010, y allí permaneció hasta mediados del 2013, cuando perdió la categoría. Durante su paso, disputó 65 partidos, en los que anotó 4 goles y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010.