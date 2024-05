En medio de la salida de Carlos Tevez de la dirección técnica de Independiente, apareció Antonio Turco Mohamed. Habló sobre la decisión del Apache y si le interesa ser su reemplazo. En declaraciones a ESPN, el ex técnico del Rojo no le escapó a la difícil situación del club.

Independiente se vio conmocionado por la decisión de Carlos Tevez de dejar su puesto como entrenador, a pocos días del duelo ante Platense por la segunda fecha de la Liga Profesional. El Apache ya meditaba su salida, incluso tras la Copa de la Liga donde no alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, optó por hacerlo con el torneo recién empezado y tras la derrota ante Talleres.

Rápidamente, surgió la danza de candidatos a reemplazarlo, entre los que se destacan los nombres de Julio Vaccari, Rubén Darío Insúa y Mauricio Pellegrino, entre otros. También se mencionó al Turco Mohamed, campeón con Independiente de la Copa Sudamericana 2010.

¿Qué dijo el Turco Mohamed sobre el ciclo de Carlos Tevez en Independiente?

Turco Mohamed estuvo en F90 (ESPN) donde habló sobre la difícil situación que tuvo Tevez en Independiente con el poco apoyo dirigencial, la imposibilidad de contar con refuerzos y el tema resultados.

“Hay poca paciencia. Partamos de la base, lo primero que hay que hacer es aislarse para no sufrir un pico de estrés. Hay que estar preparado todo. Yo cuando llegue a Independiente, me tocaron la marcha fúnebre en el hall. Fuimos a jugar la Copa a Japón y la hinchada estaba con nosotros en el ascensor“, contó.

Carlos Tevez sufrió problemas de salud durante su paso como DT de Independiente.

“Para estar en un equipo grande, tenés que estar preparado. No es fácil. Hay que ver si Carlos (Tevez) estaba preparado para soportar este tipo de situaciones. No significa que no tenga capacidad para dirigir. Dirigir es gestionar con la dirigencia, con la gente, con los medios de prensa y con los jugadores. Si no sabes gestionar con todo eso, es muy difícil dirigir a un grande“, opinó.

¿Turco Mohamed quiere dirigir a Independiente?

Mohamed es palabra autorizada en Independiente. Campeón de la Copa Sudamericana 2010 con el Rojo, siempre coqueteó con la chance de retornar al banco de suplentes. Sin embargo, pese a la salida de Tevez, no lo ve como posibilidad.

“¿Dirigir a Independiente? Vamos para afuera. Este año no. Si Dios quiere el año que viene ya me instalo acá en Argentina“, apuntó. Es decir que, si bien su nombre puede estar como candidato para reemplazar al Apache no lo evalúa. Pero en 2025 la situación puede cambiar.