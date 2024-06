La bielorrusa, número 3 del mundo del ranking de WTA, no estará en la cita olímpica en París y cuestionó la organización del circuito.

El tenis femenino es claramente dominado por Iga Swiatek, la polaca de 23 años que acaba de ganar Roland Garros en una final que no tuvo paridad ante la italiana Paolini. El mundo del tenis esperaba que la final sea entre Swiatek y Aryna Sabalenka, pero la bielorrusa cayó sorpresivamente en cuartos de final ante Mirra Andréyeva y quedó eliminada del gran slam parisino. Justamente en la capital francesa se desarrollarán los Juegos Olímpicos 2024, pero Sabalenka no tendrá su revancha allí ya que no participará.

¿Por qué Aryna Sabalenka no disputa los Juegos Olímpicos?

“No voy a jugar los Juegos Olímpicos debido a las reglas de la WTA con respecto a los torneos obligatorios. Tengo que sacrificar algo, y lo primero que tengo que sacrificar son los Juegos. En este momento de mi carrera deportiva, especialmente con todos los problemas que he atravesado en los últimos meses, debo cuidar mi salud. Es bastante complicado… creo que es demasiado, a nivel de calendario es demasiado. Prefiero tomar esta decisión, que consiste en cuidar mi salud”, afirmó Sabalenka en diálogo con la prensa antes de su participación en el torneo de Berlín.

La increíble desorganización de la WTA

Los Juegos Olímpicos de París terminan en los primeros días de agosto y apenas dos días más tarde comienza el WTA 1000 de Canadá, por lo que las tenistas tienen que ir casi sin descanso de Europa a Norteamérica. Sin dudas, se podría haber organizado de otra manera. Aryna Sabalenka se encuentra número 3 del ranking, y está cerca de Coco Gauff, por lo que no puede resignar puntos y debe estar sí o sí en Canadá para disputar el WTA 1000 que comenzará el 5 de agosto.

Aryna Sabalenka. (Foto: IMAGO).

Las polémicas declaraciones de Sabalenka

En abril de 2024, Aryna Sabalenka realizó una afirmación sobre el tenis masculino que generó gran polémica: “No soy alguien que vea demasiado tenis, prefiero ver tenis masculino antes que femenino, siento que hay más lógica y es más interesante de ver”.

Días más tarde se disculpó: “No quise hacer daño al tenis femenino, hay muchos grandes partidos. No me gusta verlo porque juego contra todas ellas, y únicamente quiero cambiar de perspectiva. Veo mucho tenis femenino antes de mis partidos, observo a mis rivales. Yo solo intentaba decir que, precisamente por eso, ya es suficiente para mí y que prefiero ver partidos masculinos. A mí eso me divierte más que ver de nuevo a mis futuras rivales en un torneo”.