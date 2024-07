París 2024 puede que sean las Olimpíadas más cercanas a las redes sociales hasta la fecha. La posibilidad de ver cada cada competencia que tiene lugar en los Juegos Olímpicos, cada medalla que se gana y cada récord que se rompe, permite otro tipo de vínculo con la competencia. Y eso también permite que el espectador casual encuentre comparaciones que de otra forma nunca hubieran surgido.

En este caso, una muy particular, y que tiene que ver con un joven de 25 años, debutante en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hablamos del gimnasta norteamericano Stephen Nedoroscik, que si alguna vez creyó que podría volverse viral supuso que era por su habilidad sobre el potro. Pero no, más allá de haber sido clave para que su nación consiga el Bronce, su viralización llegó por sus comparaciones con Clark Kent. Sí, con Superman.

Nedoroscik llamó la atención por su habilidad gimnástica, pero lo que más sorprendió fue que segundos después de bajar del potro, se puso sus anteojos, necesarios para su visión, y parecía otra persona. “Stephen Nedoroscik es como Clark Kent, cuando se saca los anteojos es como Superman pero arriba del potro“, destacó un fanático en X.

“Tan sólo voy a decir que nunca vimos a Stephen Nedoroscik y a Clark Kent en la misma habitación…”, acotó otro. Las comparaciones llegaron incluso a la televisión norteamericana, donde lo apodaron “El Clark Kent del potro“, mientras hacía su rutina en París 2024.

Stephen Nedoroscik, el Superman de Estados Unidos en París 2024. IMAGO

Nedoroscik reaccionó a sus comparaciones con Superman

Como era de esperar, la primera entrevista de Nedoroscik tras conseguir el bronce con Estados Unidos trajo consigo preguntas sobre estas comparaciones. El gimnasta destacó con The Today Show que: “Son increíbles. Siento que estoy representando bien a la gente que usa anteojos.“

“Cuando me subo al potro, es puramente sentir el aparato” IMAGO

Si bien aún la gente no lo para por la calle para sacarse fotos, la popularidad de Nedoroscik creció exponencialmente en estos Juegos Olímpicos. El gimnasta destacó que padece de Estrabismo, una condición donde los dos ojos no miran al mismo punto y puede llevar a tener visión doble. Y ni él mismo sabe cómo es capaz de hacer su rutina. “No veo necesariamente claro”, reconoció el gimnasta. “Pero si me dejo los anteojos puestos en el potro, van a salir volando”, explicó.

“Cuando me subo al potro, es puramente sentir el aparato. Realmente uno no ve lo que está haciendo en su rutina, está todo en las manos. Pasa por las sensaciones“, completó Nedoroscik, la nueva estrella de la gimnasia norteamericana que destacó en los Juegos Olímpicos.

Se trajo una medalla en su debut en los Juegos Olímpicos

Nacido en Worcester, Massachusetts, Stephen Nedoroscik hizo su debut en los Juegos Olímpicos con 25 años, y su fantástica actuación sobre el potro fue clave para que Estados Unidos consiga la medalla de bronce en París 2024.

Nedoroscik (derecha), con sus anteojos, en la celebración del bronce para Estados Unidos. IMAGO

Nedoroscik es un especialista en la disciplina, y fue el único evento en el que compitió, aunque viene de haber sido campeón mundial de potro con aros en 2021 y campeón panamericano con Estados Unidos en 2023. Fue el único gimnasta del equipo norteamericano que recibió un cupo para participar en una única especialidad.

Y el Superman del potro hizo lo que fue llamado a hacer, se sacó los anteojos y se puso el traje de super héroe para darle a Estados Unidos una medalla que parecía imposible de conseguir.