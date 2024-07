Tras su histórica coronación en los Juegos Olímpicos de París 2024, José Torres quiso compartir su medalla de oro en BMX freestyle con todos los argentinos que hicieron fuerzas por que nadie pudiera superar en la final de la competencia la marca de 94.84 puntos con que los jueces premiaron la mejor de sus performances.

Para poner de manifiesto ese deseo, el biker nacido en Bolivia y radicado en Argentina desde los once años hizo un pedido para que comience a prepararse su regreso al país. “Espero que esté todo increíble allá. Ojalá podamos volver ahora a casa y salir a bicicletear con toda la gente para poder mostrar la medalla, que no es mía sino absolutamente de todos”, dijo en diálogo con TV Pública.

El Maligno, que llegó a París con chapa de candidato por haber logrado importantes logros a lo largo de su carrera, reconoció que ganar un Juego Olímpico era el gran sueño que tenía pendiente y que ya iniciada la final terminó de convencerse de que su oportunidad era real.

“Honestamente, desde que llegué tenía mucho miedo porque sé que no existe otra competencia como esta en todo el mundo y vine dispuesto a morir acá. Es un deporte extremo, sabía que podía salir lesionado. En las prácticas me comí varios golpes fuertes“, le confesó a TyC Sports.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto al Maligno Torres.

Y agregó: “Estaba con mucho miedo, pero cuando vi las rondas, y cuando vi que el inglés no hizo el truco que no era el más fuerte que esperaba, por dentro pensé ‘chau, tengo la medalla de oro, no puede ser lo que está sucediendo’. Todavía no lo puedo creer, estoy aguantando todos. El equipo argentino me tiró de todo para festejar”.

¿Por qué Córdoba es el lugar en el mundo de El Maligno?

Aunque José Torres nació en Bolivia y recién con 11 años se mudó a Argentina junto a su familia, es en Córdoba donde se despertó su pasión por el BMX, tras una tarde de fútbol en el Parque de las Naciones en el que se quedó impactado por aquellas bicicletas voladoras. Y es allí donde desea volver para compartir a lo grande su alegría por la medalla de oro conquistada en los Juegos Olímpicos de París.

“Empecé muy de chico, en el colegio y en el Parque de las Naciones en Córdoba, y poco a poco se empezó a convertir en una profesión y una competición. Volvía al colegio con pocas horas de sueño porque veníamos de competir y en parte era una sensación increíble. Cuando se hizo deporte olímpico, empecé a sentir el cambio de deportista a atleta, que la verdad se siente mucho. Es muy diferente. Hoy que estoy acá en los Juegos lo entiendo y valoro mucho todo“, reflexionó al respecto.

Los logros destacados en la carrera del maligno Torres

Antes de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, sin dudas el mayor logro de su carrera, José Torres había conseguido títulos importantes, récords y reconocimientos que lo hicieron llegar con chapa de candidato a suelo francés.

En 2017, ganó el Campeonato Nass Pro Park, consolidándose como una figura prominente en la disciplina. Dos años después, en 2019, obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, una de plata. El año pasado se convirtió en el primer argentino en conseguir una medalla de oro en los X Games, en California y luego se colgó también el oro en los Panamericanos de Santiago de Chile.