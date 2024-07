94.84 sentenciaron los jueces inmediatamente después del recorrido que hizo de José Torres el conquistador no solo de la primera medalla de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París, sino además el responsable de que esa cosecha comience con un oro.

Para desmenuzar la espectacularidad de la tarea de El Maligno, para bajarlo a tierra en el entendimiento de tantos que alentaron por él con la incertidumbre de no saber el por qué de cada puntuación, fue Jimena, su CM y jefa de prensa, quien se encargó de explicar los méritos de la conquista. “Hay un montón de trucos que para el público, sin saber, son llamativos, asombrosos. Pero hay trucos que son más técnicos, que es lo que llama la atención (de los jueces) y es lo que tiene El Maligno”, le dijo a TyC Sports.

“Tiene mucha altura, mucha diferencia en transfer, que es lo que al jurado le vale mucho más que un doble backflip, que le puede llamar la atención al público pero no tiene tanta puntuación como una transferencia larga. Él es muy técnico en eso, muy perfeccionista en mirar hasta quién lo está juzgando, porque cada jurado es distinto”, explicó.

José Torres, medalla de oro en París 2024.

El llamado del oro

Aunque en Argentina la fiebre por El Maligno creció de cero a cien en 24 horas, Jimena, que de admiradora en sus inicios pasó a ser su jefa de prensa, confesó que estaba convencida ya desde la previa de que en los Juegos Olímpicos de París el oro iba a llamar a las puertas del freestyler que se formó en el Parque de las Naciones de la ciudad de Córdoba.

“Esto marcó historia. Siempre hay que insistir para conseguir lo que uno quiere. Ese oro era para él y no lo digo porque lo conozco, sino por todo su sacrificio, todas sus lesiones y las trabas que la vida le puso. La pandemia, el no poder entrenar, las limitaciones que tiene ser latino. Él no bajó jamás los brazos y puso toda su energía y la querencia en llegar a donde quería, que era ser campeón olímpico”, le dijo a TyC Sports.

Y agregó: “Con su problema de asma, con las lesiones en su cuerpo, es impresionante lo que hizo. No hay palabras para describirlo. Es un orgullo y no solo para los argentinos, sino para todo aquel que tuvo oportunidad de conocerlo y sabe que en este momento él no tiene palabras, no sabe ni dónde está parado”.

Los logros destacados de El Maligno

Antes de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, sin dudas el mayor logro de su carrera, José Torres había conseguido títulos importantes, récords y reconocimientos que lo hicieron llegar con chapa de candidato a suelo francés.

En 2017, ganó el Campeonato Nass Pro Park, consolidándose como una figura prominente en la disciplina. Dos años después, en 2019, obtuvo su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, una de plata. El año pasado se convirtió en el primer argentino en conseguir una medalla de oro en los X Games, en California y luego se colgó también el oro en los Panamericanos de Santiago de Chile.