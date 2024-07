¡MEDALLA PARA ARGENTINA! En su debut olímpico en estos Juegos que se celebran en París, José Augusto Torres Gil se quedó con el primer puesto en la disciplina de BMX y ganó la medalla de Oro, siendo esta la primera de todos los JJ. OO. 2024 para la delegación albiceleste.

El “Maligno” Torres había logrado una enorme performance en la clasificación el pasado martes 30 de julio, y este miércoles mejoró aún más su rendimiento con una impresionante marca de 94.84 que le terminó valiendo el oro olímpico, superando a otros ocho riders que quedaron debajo suyo, con el francés Anthony Jeanjean (93.76) como tercero y el británico Kieran Reilly (93.91) siendo segundo. Sí: Argentina primero, y Francia detrás, y en París.

José Torres Gil ya dejó alta la bandera argentina en los X Games de Estados Unidos, los Juegos Panamericanos 2023 y los Suramericanos del año anterior al coronarse campeón de dichas competencias, y en los Juegos Olímpicos de París 2024 se quedó nuevamente con la medalla de oro, aunque esta vez su primera a nivel olímpico y en su primera participación en unos JJ. OO.. El cordobés de 29 años sigue haciendo historia para el BMX argentino.

El Maligno Torres en plena performance olímpica (IMAGO)

Con la dorada colgada en su cuello, el Maligno Torres volvió a poner a Argentina en lo más alto de un podio olímpico luego de ocho años, ya que en Tokio 2020 la delegación albiceleste no pudo traerse al país un primer puesto a pesar de las tres medallas obtenidas allí (1 de plata y 2 de bronce).

José Torres logró la primera medalla en la historia de Argentina para el BMX en unos Juegos Olímpicos y estableció un récord olímpico con su puntuación. Arriba de una bicicleta, es la segunda presea dorada para el país albiceleste tras la obtenida en la prueba madison de ciclismo por Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing 2008.

Las declaraciones del Maligno Torres tras ganar el oro

Al finalizar la competencia que le valió el oro, el Maligno José Torres habló con TyC Sports y dio sus sensaciones ante su encuentro con la historia del BMX freestyle en París 2024. “Honestamente, desde que llegué tenía mucho miedo porque sé que no existe otra competencia como esta en todo el mundo y vine dispuesto a morir acá. Es un deporte extremo, sabía que podía salir lesionado. En las prácticas me comí varios golpes fuertes“, comenzó.

Luego, el cordobés añadió detalles sobre el momento exacto en el que se vio ganador de la medalla dorada: “Estaba con mucho miedo, pero cuando vi las rondas, y cuando vi que el inglés no hizo el truco que no era el más fuerte que esperaba, por dentro pensé ‘chau, tengo la medalla de oro, no puede ser lo que está sucediendo’. Todavía no lo puedo creer, estoy aguantando todos. El equipo argentino me tiró de todo para festejar”.

Para finalizar, Torres soltó testimonios acerca de sus orígenes en este deporte y en cómo se preparó para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024: “Estoy muy feliz. Empecé muy de chico, en el colegio y en el Parque de las Naciones en Córdoba, y poco a poco se empezó a convertir en una profesión y una competición. Volvía al colegio con pocas horas de sueño porque veníamos de competir y en parte era una sensación increíble. Cuando se hizo deporte olímpico, empecé a sentir el cambio de deportista a atleta, que la verdad se siente mucho. Es muy diferente. Hoy que estoy acá en los Juegos lo entiendo y valoro mucho todo“.