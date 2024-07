Es difícil no relacionar a los Juegos Olímpicos modernos con Michael Phelps. Casi de manera directa, su nombre o el de Usain Bolt son los primeros que se vienen a la mente de colectivo cuando se habla de atletas destacados en los JJ. OO.. El nadador es el deportista más laureado de toda la historia de los Juegos con 28 medallas entre Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, y su legado y recorrido parece imposible de alcanzar.

Sin embargo, en París 2024 comenzó a asechar un joven que ya ha roto récords del propio Phelps y que se ha convertido en una sensación en la capital francesa, sobre todo porque representa al local en estos Juegos Olímpicos. Su nombre es Léon Marchand, y en su primera competencia en estos JJ. OO. ya obtuvo la medalla de Oro con solo 22 años.

No son los primeros Olímpicos para Marchand, ya que en Tokio se presentó con solo 18 años y logró un sexto lugar en los 400 metros de estilo libre, algo que en París ya mejoró exponencialmente al ser la categoría en la que se coronó como primero, lo que le valió la presea dorada. De yapa, en dicha carrera logró batir el récord olímpico que ostentaba Michael Phelps al llegar a la meta con un tiempo de 04:02’95, contra los 04:03’84 que era la marca del multicampeón estadounidense.

Léon Marchand en París 2024 (IMAGO)

En estos Juegos Olímpicos, Marchand competirá en tres categorías más: los 200 metros de pecho, los 200 metros mariposa y los 200 metros combinados individuales. En caso de ganar en todas estas competiciones, su rendimiento quedará igualmente lejano al de Phelps en el primer Juego Olímpico en el que el Tiburón de Baltimore ganó medallas, ya que en Atenas 2004 obtuvo seis preseas de Oro y dos de Bronce.

Así y todo, el francés se inscribe en la historia grande de la natación al obtener el reciente récord olímpico arrebatándoselo a Phelps, y empieza a consagrarse como la imagen acutal más importante del deporte acuático. Cabe destacar que en 2023 ya había conquistado el récord mundial en los 400 metros de estilos con 04:02’50, por lo que ahora posee ambas marcas en carreras suyas.

Léon Marchand en París 2024 (IMAGO)

Amenazar los récords de Michael Phelps mientras hace una carrera universitaria

A pesar de haber nacido en Toulouse en el año 2002, Léon Marchand no reside actualmente en su país natal, ya que se encuentra realizando una carrera universitaria en la ASU (Universidad Estatal de Arizona), uno de los institutos más importantes de la zona oeste de los Estados Unidos. A casi 9.000 kilómetros de su casa, Marchand estudia Ciencias de la Computación.

A la ASU la ha representado en certámenes de la NCAA (Asociación Nacional de Atletas Colegiado, por sus siglas en inglés) y, ajeno a esto y a los Juegos Olímpicos, el francés participó de dos campeonatos mundiales -el de Budapest de 2022 y Fukuoka de 2023- y ganó tres medallas en cada uno, con un total de 6 (5 de Oro y una de Plata).

Michael Phelps, leyenda absoluta de los Juegos Olímpicos y del deporte (IMAGO)

Su desempeño en la universidad en paralelo con el deporte es una clara muestra de que Marchand no vive para la natación, sino que vivo con la natación. Esto lo explicó Thomas Sammut, quien acompaña en la preparación mental al francés desde 2020, en una entrevista con RMC Sport: “Para Léon la natación no es toda su vida. Forma parte de su vida, pero no es toda su vida“.

“Marchand trata de mantener un equilibrio entre sus estudios, la natación, sus amigos, su familia, que todos esos factores convivan en armonía, porque si uno predomina sobre los demás se crea un desequilibrio y eso no es bueno para un deportista de alto nivel“, sumó Sammut en la nota, asentando que, más allá de ser un deportista en la élite, el joven francés también vive una vida normal de estudiante.

El Tiburón Francés

Siguiendo los pasos de Michael Phelps, a quien se lo conoce como el Tiburón de Baltimore, Léon Marchand se hizo apodar con el mismo animal. Así lo dejó asentado en su cuenta de Instagram, donde ha decorado su mote de “nadador francés” con dos emojis de tiburones.

¿Cuándo compite Léon Marchand?

200 metros pecho:

30 de julio: 07:51 horas – eliminatorias

30 de julio: 16:47 horas – semifinales

31 de julio: 17:15 horas – final

200 metros estilos:

1 de agosto: 06:40 horas – eliminatorias

1 de agosto: 16:35 horas – semifinales

2 de agosto: 15:43 horas – final

200 metros mariposa: