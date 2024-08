La nadadora paraguaya Luana Alonso, quien había anunciado su retiro tras competir sin éxito en la primera serie clasificatoria de 100 metros mariposa en los Juegos de París 2024, decidió salir a desmentir las versiones sobre su expulsión de la Villa Olímpica por parte del Comité de Paraguay, acusándola de generar un “ambiente inadecuado” en la delegación.

Reconocida en su país como influencer, con 20 años y más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, utilizó precisamente las redes sociales para dar su propia versión de los hechos. “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado. Dejen de difundir información falsa”, se quejó.

Aunque no planteó su propia versión de lo sucedido, Luana Alonso concluyó el mensaje dejando en claro que no quiere seguir siendo centro de falsas acusaciones. “No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, avisó.

La acusación a Luana Alonso

Una comunicación oficial atribuida a la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, la extenista Larissa Schearer, de 49 años, expuso a la nadadora Luana Alonso como una mala influencia para el resto de los deportistas de la delegación, luego de su decisión de permanecer en la Villa tas su eliminación en la competencia de 100 metros mariposa.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, rezaba parte del comunicado, poniendo en evidencia que había salido a hacer turismo y no había regresado a dormir con el equipo.

El presidente del COP confirmó la expulsión

Más allá del descargo de Luana Alonso, el presidente del Comité Olímpico de Paraguay Camilo Pérez había respaldado el proceder de la jefa de misión en declaraciones concedidas a ABC. “Le pedimos a Larissa que conversara con ella y le pidiera que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación”, dijo.

Luana Alonso en sus primeros Juegos Olímpicos.

Y agregó: “No pude saber sus intenciones porque no conversó con ninguno de nosotros, solo con Larissa cuando se acercó a ella a avisarle que ya se le había mandado el mail pidiéndole que se retirara”.