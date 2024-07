En la disputa de los Juegos Olímpicos, hay muchísimas historias que merecen ser contadas. Y la carrera de Luana Alonso es una de ellas. Tras quedar en la sexta ubicación en la Serie 1 de los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:03:09, el cual no no le permitió meterse en las semifinales de la especialidad, anunció su retiro.

La nadadora paraguaya solamente tiene 20 años, fue categórica con su anuncio en medio de la entrevista con Claro Sports: “No me fue como yo quería, lastimosamente, pero estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación”. Emocionada hasta las lágrimas, Alonso se mostró muy orgullosa de haber finalizado su carrera en la cita olímpica.

“Fueron 18 años y tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar y estoy feliz que mi última carrera haya sido en los Juegos Olímpicos”, expresó. Pero también se sintió culpable por no poder acceder a la siguiente instancia en el estilo donde ha conseguido una gran cantidad de récords a nivel nacional: “Le pido disculpas a Paraguay, de corazón, porque no me fue como yo quería. Pero hice lo que pude a pesar de varias cosas que me pasaron antes”, indicó.

Alonso es una de las 28 atletas (6 mujeres y 22 hombres) que representan a Paraguay en París 2024, y luego de lo que fue la competencia, por medio de sus redes sociales brindó más detalles respecto a su determinación: “¡Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer”, indicó en Instagram. Pero en X añadió que su anuncio “no fue por los juegos”.

Luana Alonso se retiró de la natación en los Juegos Olímpicos de París 2024. (IMAGO / Bildbyran)

El futuro de Luana Alonso

Luego de anunciar su retiro de la actividad, la nadadora paraguaya aseguró que viajará a “estudiar en Estados Unidos, donde seguiré la carrera de ciencias políticas”. Y añadió cuál es su próximo objetivo: “Por qué no, algún día, ser ministra de deportes porque sé lo que sufren los deportistas y quiero ayudarlos a impulsar el deporte”.