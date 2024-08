Este jueves hicieron su presentación en los Juegos Olímpicos Angela Carini y Khelif en boxeo, pero lo que se esperaba que iba a suceder, pasó a los 46 segundos. Khelif es una boxeadora argelina que no superó las pruebas de género a las que fue sometida en su momento y mostró altos niveles de testosterona, lo que la imposibilitó de participar de algunas competiciones, pero no de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El argumento por el que Khelif fue descalificada de algunos eventos deportivos tuvo que ver con que, al no superar la prueba de género, es dispar la competencia, sobre todo en lo que respecta a la fuerza. Esto se vio reflejado claramente este jueves cuando Angela Carini duró apenas 46 segundos en el ring antes de abandonar. La pelea no tuvo paridad y la italiana decidió tirar la toalla, entre lágrimas.

La bronca de los italianos en las redes sociales

La cuenta @ItaliaTeam_it compartió una imagen de Angela Carini tras abandonar y lo acompañó con un cálido mensaje de apoyo: “Todos con vos”. Pero los comentarios de dicha publicación tuvieron mensajes dispares. En su gran mayoría eran de bronca por lo sucedido, en esos se destacaba la injusticia de haber aceptado pelear en esas condiciones. En menor medida había mensajes de apoyo a la deportista que decidió subir al ring sabiendo cómo eran las condiciones.

Así reflejó la prensa italiana lo sucedido con Carini

Distintos medios italianos también se hicieron eco de lo acontecido entre Carini y Khelif. Corriere dello Sport focalizó en las lágrimas de la italiana y en la declaración en que afirmó que no fue una pelea justa. En La Gazzetta dello Sport la línea fue similar, aunque sumaron que para Carini no fue una derrota, además de declaraciones de Giorgia Meloni sobre el tema. Tuttosport no se movió de la misma sintonía y puso sobre la mesa las lágrimas de la boxeadora de su país y la declaración en la que ella afirmaba nunca haber recibido golpes tan fuertes en su vida.

¿Qué dijo Giorgia Meloni sobre la pelea?

La presidenta de Italia suele tener posturas extremistas en lo que respecta a cuestiones de género. En esta oportunidad, la máxima mandataria italiana se manifestó respecto a la pelea entre Carini y Khelif: “No estaba de acuerdo con la elección de 2021 cuando el COI cambió el reglamento sobre este tema, no estoy de acuerdo hoy. Agradezco a Ángela por cómo luchó. Lamento que se haya retirado. Me emocioné cuando escribió: “Voy a luchar” porque en estas cosas lo que cuenta es la cabeza y la dedicación, pero también cuenta poder competir en igualdad de condiciones. Y esto no fue un desafío. en igualdad de condiciones no discriminar, discriminar”.

Así reaccionaron los italianos a la pelea Carini – Khelif