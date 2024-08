La categoría de los 66kg en la rama femenina del boxeo en los Juegos Olímpicos París 2024 tiene los ojos del mundo encima. La boxeadora Imane Khelif generó enorme controversia y opiniones cruzadas en su debut con victoria por abandono ante Angela Carini.

La italiana se bajó de la pelea a solo 45 segundos y reveló luego que nunca le ‘habían pegado así’, una frase que avivó la polémica contra la argelina. Es que Khelif fue descalificada en el Campeonato Mundial del 2023 por no haber pasado la prueba de género por altos niveles de testosterona en sangre y la presencia de un cromosoma XY en su sistema.

Protagonistas y figuras del boxeo a nivel mundial se posicionaron en cada vereda y Locomotora Oliveras fue una de las que defendió a Khelif. En charla con Jorge Rial en su programa de C5N, la exboxeadora, seis veces campeona del mundo, disparó también contra Carini.

“La primera pregunta es si esta chica tiene pene o no tiene pene. No tiene. Entonces, ¿Cuál es el problema?. Yo gané seis títulos del mundo, todos por nocaut, a mujeres de 10 kilos más que yo. Yo también tengo una fuerza que si ponés a 200 o 300 mujeres no tienen la fuerza mía. Soy única en el mundo. No te olvides que estás hablando con la mejor boxeadora de la historia“, explicó.

Y luego disparó contra la italiana: “Yo vi la pelea. Le dio unas piñitas de mierda. Una piña grande es cuando vos caés al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava. Eso es una piña, cuando caés nocaut. Si es cagona, ¿Para qué te subís al ring?“.

Maravilla Martínez apuntó contra el COI por la inclusión de Khelif

Tras la victoria de la argelina, el campeón del mundo argentino se subió a la polémica y respondió en su cuenta de X: “La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada más. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inútiles“.