Estalló el escándalo mediático en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de que la argelina Imane Khelif se enfrente en una primera pelea de boxeo a pesar de que falló el test de género en 2023 por la presencia de altos niveles de testosterona en sangre y la presencia de un cromosoma XY en su sistema, el cual es específico de un hombre. Esto le valió que Khelif sea descalificada del Campeonato Mundial 2023, aunque el Comité Olímpico Internacional abaló su presencia en París 2024.

La deportista de Argelia fue acusada por usuarios en redes sociales de ser una persona transgénero. Sin embargo, ella es una mujer con altos índices de testosterona y su condición -más la fallida prueba en 2023 por la que tomó repercusión- generó que se dé una masiva controversia de manera virtual.

Reconocidas figuras que se pronuncian en contra del progresismo, como la escritora J.K. Rowling, o el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, se expresaron en X (ex Twitter) sobre el caso de Imane Khelif tras la pelea ante la italiana Angela Carpani, quien abandonó el ring apenas 45 segundos iniciada la pelea. A ellos, de manera sorpresiva, se sumó Sergio “Maravilla” Martínez en la misma red social, siendo durísimo contra el Comité Olímpico Internacional.

Imane Khelif (IMAGO)

Las críticas de Maravilla Martínez al COI por el caso de Imane Khelif

El pugilista argentino se metió en la polémica que rodeó las redes sociales, en donde señaló: “La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada +. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inutiles“.

Cabe destacar que Maravilla hizo un retuit en el que se jactaban de la fake news relacionada a que Khelif era una boxeadora transgénero. Cuando le intentaron hacer entender a Martínez que era un error lo que estaba analizando, el argentino retrucó con otro posteo: “¿Estás hablando en serio o es ironía?“.

Ante una segunda réplica a sus testimonios virtuales al respecto, Martínez sentenció: “Lo que me parece tremendo es estar debatiendo nosequecosa cuando las imágenes hablan por sí solas. Hace falta chequear más? Fijate los cromosomas del ganador del combate. Hace falta más?“.

Claro, en la cuestión de los cromosomas XY, Maravilla tiene su punto, pero el cuestionamiento principal que hace en su descargo es que se sumó a la noticia falsa de que Khelif era una atleta trasgénero, cuando es una mujer altos niveles de testosterona en sangre que por una cuestión plenamente genética que le produjeron la presencia de cromosomas XY.

La pelea que desató la polémica en redes sociales

Imane Khelif se enfrentó en su debut olímpico de París 2024 con la italiana Angela Carini y su pelea apenas duró 45 segundos, antes de que su rival optara por abandonar.

“Soy una mujer madura, el ring es mi vida. Siempre he sido muy intuitiva y sentí que algo no estaba bien“, explicó la italiana Angela Carini tras retirarse voluntariamente del combate contra Imane Khelif, la boxeadora argelina que estuvo en el centro de la polémica en las últimas horas.

La italiana agregó que su decisión no fue por cobardía, sino por sensatez: “No me estoy rindiendo, es tener la madurez de parar y decir ‘esto fue suficiente’“, afirmó ante la prensa internacional. “Para mí, cuando trepas esas cuerdas, ya sos un guerrero, ya sos un ganador. Hoy no perdí, sólo hice mi trabajo como peleadora”, completó.

Por qué la boxeadora Imane Khelif pudo competir a pesar de fallar una prueba de género

Imane Khelif, boxeadora oriunda de Argelia, cuenta con vasta experiencia en la disciplina y participación incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, tres años atrás. Sin embargo, hubo un gran cuestionamiento sobre su participación en París.

Y es que, en 2023, Imane Khelif falló una prueba de género mientras disputaba el Campeonato Mundial. En la previa de la final por la medalla de oro, Khelif terminó siendo descalificada de la competencia por la presencia de altos niveles de testosterona en sangre y la presencia de un cromosoma XY en su sistema, el cual es específico de un hombre.

Aún así, la organización de los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional, encargados de regular el campeonato de boxeo en París 2024, le dieron el visto bueno para su participación. En cualquier caso, para Imane todo comenzó de la mejor manera con esta victoria por la vía rápida y ya está en cuartos de final del torneo.

El posteo de Milei sobre la polémica virtual con Imane Khelif

El Presidente de Argentina se mostró ocupado en las redes sociales cuando retuiteó un posteo que mostraba el final de la corta pelea entre Carini y Khelif, y apuntó contra la decisión de poner a ambas boxeadoras en el mismo ring: “Vengan a explicar esto“, inició, llamando a los defensores de la igualdad y diversidad de género.

“Cuando se les marcan las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate”, agregó el mandatario. Y completó: “Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía, la mataba“.

Sus comentarios fueron dirigidos a quienes el describe como “boluprogres“, pero al fin y al cabo la decisión de que Khelif pelee en París 2024 fue del COI, por lo que el mensaje también va dirigido para ellos.