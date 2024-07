Se aproximan los Juegos Olímpicos de París 2024 y Javier Mascherano, director técnico de la Selección Argentina Sub-23, debe tomar decisiones importantes. En medio de ese panorama, en las últimas horas, el Jefecito despejó algunas dudas realmente preponderantes.

Las mismas tenían que ver con nombres propios que integran actualmente el plantel profesional de River Plate. Es que Mascherano se encargó de confirmar la presencia de Claudio Echeverri en los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que desafectó a Pablo Solari.

Según informó el periodista Gastón Edul, Mascherano no convocará a Solari para la cita que se llevará a cabo en el territorio francés. Si bien todavía resta la confirmación oficial al respecto desde la Asociación del Fútbol Argentino, la ausencia del atacante ya es un hecho.

El propio Edul indicó que Mascherano optó por Giuliano Simeone, hijo menor del director técnico de Atlético de Madrid, para ocupar el puesto que consideraba vacante en la ofensiva de la Albiceleste para encarar la cita en la que se buscará la tercera medalla dorada.

Buenas noticias para Claudio Echeverri.

No es un detalle menor que el presente de Solari no es el mejor. El jugador que anteriormente supo defender la camiseta de Colo Colo no tuvo un buen semestre en River, mostrándose extremadamente errático a la hora de las resoluciones en los últimos metros.

Por el contrario, la actualidad de Echeverri, volante ofensivo cuya ficha ya fue adquirida por Manchester City pese a que sigue militando en River, sí convenció a Mascherano, por lo que el Diablito se pondrá a las órdenes del entrenador el próximo 10 de julio.

De esta manera, el nacido en Resistencia, provincia de Chaco, se perderá el cierre de la pretemporada con los dirigidos por Martín Demichelis, así como también los primeros partidos del semestre. Es que formará parte de dos amistosos preparatorios para los Juegos Olímpicos con Argentina.

Los jugadores que no fueron cedidos para la Selección Argentina

Por negativa de sus clubes, los siguientes jugadores tampoco formarán parte de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos:

Enzo Fernández

Alejandro Garnacho

Nicolás Paz

Matías Soulé

Alan Varela

Emiliano Martínez

El grupo de Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024

Argentina integrará el Grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024, y estará junto a Marruecos, Irak y Ucrania.